Grupo Pardini bate recorde de volume de exames e lucro bruto

A empresa de medicina diagnóstica Grupo Pardini registrou crescimento tanto em receita quanto em lucro bruto no terceiro trimestre. De acordo com o balanço financeiro da companhia, foram 37,3 milhões de exames processados, recorde histórico de produção para um trimestre.

O grupo registrou receita bruta de R$ 548,3 milhões no trimestre. Quando acumulados os nove primeiros meses do ano, ela chegou a R$ 1,6 bilhão, quase 50% acima do mesmo período do ano passado.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"

O lucro bruto ficou em R$ 160,8 milhões, 21,5% acima do mesmo segundo trimestre de 2021. Também quando comparado com os nove primeiros meses de 2021, o crescimento foi de 82%.

Já o lucro líquido registrado no trimestre foi de R$ 52,7 milhões, 12% a menos do que no mesmo trimestre do ano anterior, em decorrência principalmente de ajustes contábeis. Porém, quando se compara os resultados acumulados com o mesmo período do ano passado, o lucro líquido da companhia cresceu 109%, chegando à marca de quase R$ 174 milhões.

No setor de negócios PSC, que são as 148 unidades de atendimento direto ao paciente, a demanda por exames de covid-19 diminuiu, porém apresentou um crescimento expressivo na volumetria de exames.

Já na Unidade de Negócios Lab-to-Lab, que presta serviços para mais de 6 mil laboratórios e hospitais em todo o país, os destaques são o crescimento da operação da distribuidora Pardis e do canal Apoio Hospitalar, além da expansão de 300% da capacidade produtiva do Laboratório Solução, localizado em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.