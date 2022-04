O próximo grande passo da EQI

A EQI Investimentos deu mais um passo na direção do objetivo de se tornar uma corretora. A empresa tem em mãos a autorização do Banco Central para constituir o novo negócio, que será divulgado perto de julho. Para Juliano Custodio, CEO da EQI, o lançamento deve coroar a trajetória da empresa, que deu seus primeiros passos em 2003 com a criação do blog “Eu Quero Investir”. A iniciativa deu origem a um dos maiores escritórios de agentes autônomos de investimentos (AAIs) do Brasil, com mais de 55 mil clientes.

“Começamos nossa história ensinando aos investidores que existiam produtos muito melhores para aplicar fora da carteira tradicional dos bancos. Agora, nosso objetivo é oferecer investimentos mais sofisticados para o pequeno investidor, produtos que atualmente só são acessíveis para as maiores fortunas do país”, afirma Custodio.

O objetivo da EQI é se destacar em um mar de corretoras, atuando principalmente no middle market (termo em inglês que faz referência às empresas de médio porte), onde há maior escassez de oportunidades tanto para os investidores quanto para as empresas que querem acessar o mercado de capitais.

No caso dos investidores as soluções são de prateleira, dando acesso a produtos que hoje só chegam a quem tem grandes fortunas, como investir no mercado americano, por exemplo. E no caso das pequenas e médias empresas, queremos integrá-las ao mercado de capitais, levando soluções personalizadas, como gestão de caixa e principalmente a um crédito mais eficiente.

Outro diferencial da nova corretora vai ser o foco para além da Faria Lima. Nascida em Santa Catarina, a EQI tem 11 escritórios em sete estados brasileiros, abrangendo as cinco regiões do país.

“São Paulo é o centro financeiro do Brasil, porque as empresas conseguem tomar crédito barato com o mercado de capitais, mas isso não acontece com negócios de outras regiões”, defende Custodio.

Desta forma, a corretora da EQI pretende se diferenciar não só para os clientes, mas também para os empresários que estão em busca de financiamento, atendendo as duas principais pontas do novo negócio.