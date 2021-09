O número de fundos com o selo ESG – Environmental, Social and Governance (em português, Ambiental, Social e Governança) criado e concedido pela plataforma de investimentos Órama no começo de 2021 para seu portfólio triplicou seis meses após o lançamento da chancela. Hoje, são 12 os fundos com o selo.

Sandra Blanco, estrategista-chefe da Órama Investimentos, explica que o selo ESG dá destaque aos gestores que estão alinhados com uma agenda responsável. “Entendemos que esse compromisso pode resultar em ganhos adicionais no longo prazo”, afirma. “Nosso objetivo também é seguir estimulando outros fundos a adotarem práticas ESG, para que a lista cresça cada vez mais.”

A seleção dos fundos que recebem o selo é feita com base na avaliação de alguns critérios. É desejável que a gestora seja aderente ao PRI (Principles for Responsible Investment) e que as abordagens estejam dentro das definidas pelo GSIA (Global Sustainable Investment Alliance).

Ainda que tenha triplicado em seis meses, a quantidade de produtos com o selo ESG é baixa, levando em conta que a plataforma tem 650 fundos.

Os fundos de renda fixa com o selo ESG da Órama são:

BB Asset Ações Equidade FIC FI

Fama Ações FIC FIA

JGP ESG FIC FIA

SulAmérica Total Impacto FIA

Trígono Delphos Income FIC FIA

Trígono Flagship 60 Small Caps FIC FIA

Trígono Flagship Small Caps FIC FIA

Trígono Verbier FIA

Trígono Power & Yield 30 FIC FIA

Além desses, existem três de crédito privado:

Empírica Vox Impacto FIC FIM CP

SulAmerica Crédito ESG FIRF CP LP

CG Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP

Levantamento feito pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) a pedido da EXAME mostra que o número de fundos de ações ASG, aqueles classificados como sustentabilidade/governança, aumentaram nos últimos anos.

Em 2008, eram 27, passando para 33 em 2013 e 42 em junho de 2021. A captação líquida acumulada neste ano por esses fundos é de R$ 303, 8 milhões. Em 2020, os 38 fundos de ações ASG captaram R$ 688,5 milhões, segundo os dados da Anbima.