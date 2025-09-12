Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Fundadores da Mistral AI entram para ranking de bilionários na França

Startup francesa de inteligência artificial alcança valorização recorde e atrai investidores globais, incluindo ASML, Andreessen Horowitz e Bpifrance

Startup francesa Mistral AI é avaliada em 11,7 bilhões de euros (Nathan Laine/Getty Images)

Startup francesa Mistral AI é avaliada em 11,7 bilhões de euros (Nathan Laine/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05h58.

Os franceses Arthur Mensch, 33 anos, Timothée Lacroix, 34, e Guillaume Lample, 34, cofundadores da Mistral AI, entraram para o ranking de bilionários após a mais recente rodada de captação de recursos da startup, avaliada em 11,7 bilhões de euros (US$ 13,7 bilhões).

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, cada um deles tem um patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão, resultado da participação mínima de 8% que detêm na empresa fundada em Paris em 2023. Essa é a primeira vez que executivos do setor de inteligência artificial na França alcançam tal posição.

Captação bilionária amplia presença da startup francesa

A Mistral AI está finalizando uma rodada Série C de 1,7 bilhão de euros, que contou com novos aportes da ASML Holding NV, fabricante holandesa de equipamentos para chips. Entre os investidores já presentes estão Andreessen Horowitz, DST Global e o banco público Bpifrance.

De acordo com Arthur Mensch, os três fundadores e funcionários seguem como acionistas majoritários. A startup desenvolve modelos de linguagem generativos e mantém o “Le Chat”, chatbot que compete com soluções como o ChatGPT (OpenAI) e o Deepseek (China).

Com cerca de 350 funcionários, a Mistral tem sede em Paris e escritórios nos Estados Unidos, Londres, Luxemburgo e Cingapura. O volume acumulado de contratos já firmados é de 1,4 bilhão de euros.

Startup ganha relevância estratégica na Europa

A avaliação coloca a Mistral entre as principais startups de inteligência artificial da Europa e fortalece seu papel político na França, onde o presidente Emmanuel Macron tem defendido a empresa como símbolo do avanço tecnológico europeu.

Apesar do crescimento, a companhia ainda é considerada de menor porte frente a concorrentes globais como OpenAI e Anthropic, que captaram valores significativamente maiores em outras rodadas de investimentos.

Os três fundadores têm formação em instituições de elite e trajetória em gigantes de tecnologia. Mensch, CEO, é ex-Google DeepMind; Lample, cientista-chefe, estudou na Carnegie Mellon e trabalhou na Meta; já Lacroix, diretor de tecnologia, também atuou na Meta após se formar na École Normale Supérieure.

A Mistral também mantém proximidade com grandes players do setor de chips, como a Nvidia, que domina o fornecimento de processadores gráficos usados no treinamento de modelos de inteligência artificial.

Arthur Mensch chegou a aparecer ao lado de Jensen Huang, CEO da Nvidia, e do presidente Emmanuel Macron durante a conferência VivaTech 2025 em Paris, reforçando a relevância da empresa no ecossistema global de IA.

Em entrevistas recentes, Mensch ressaltou a pressão por resultados e destacou a importância de reduzir a dependência tecnológica da Europa em relação aos Estados Unidos, afirmando que a independência da Mistral é estratégica e que a empresa “não está à venda”.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialStartups

Mais de Negócios

Inflação da saúde deve gerar maior alta de custos em 15 anos nos EUA

Elon Musk retoma o topo da lista dos mais ricos do mundo em disputa bilionária com Larry Ellison

Mulher de 50 anos transformou passatempo com os filhos em um negócio de US$ 1 bilhão

'Com apenas uma franquia, o franqueado tem um emprego, não um negócio', diz especialista americana

Mais na Exame

Negócios

Inflação da saúde deve gerar maior alta de custos em 15 anos nos EUA

Tecnologia

Após demissões, Microsoft admite que precisa ganhar novamente confiança dos funcionários

Um conteúdo Esfera Brasil

Estatuto do Pantanal avança no Congresso e abre debate sobre eficácia da proteção ao bioma

Mundo

Embaixada dos EUA no Brasil reproduz ameaças de secretário de Trump após julgamento de Bolsonaro