Frete grátis a partir de R$19: Mercado Livre aposta em menor valor da história para ampliar vendas

O Mercado Livre reduziu para R$19 o valor mínimo de uma compra para acesso ao frete grátis em seu site, o menor patamar desde a criação do benefício, em 2017. A nova regra, anunciada no início do mês, é válida para todas as regiões do país e busca elevar a frequência de compra na plataforma, em um momento de pressão da concorrência no setor.

O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$254 bilhões em 2023, de acordo com a consultoria Nielsen. Segundo levantamento da Opinion Box, 65% dos consumidores consideram o frete gratuito decisivo para concluir uma compra online.

Grandes varejistas e plataformas vêm reavaliando suas políticas para atrair compradores e fidelizar usuários. A mudança do Mercado Livre ocorre dentro de uma campanha promocional que totaliza R$24 milhões em cupons — sendo R$13 milhões distribuídos apenas no primeiro dia.

O novo valor se aplica automaticamente, independente do meio de pagamento, com exceções para produtos importados (mínimo de R$79) e de supermercado (mínimo de R$199). A companhia também afirmou que a campanha reduziu em até 40% o custo de envio para os vendedores e em 17% para novos empreendedores.

O benefício considera variáveis como valor do produto, peso, distância e tipo de entrega. Ao baixar o valor mínimo, a empresa busca aumentar a compra por impulso e ampliar o consumo em categorias como decoração, utensílios e moda.

Desde que implementou o frete grátis, o Mercado Livre vem reduzindo seu piso. De R$120 em 2017, caiu para R$99 em 2020 e depois para R$79 em 2021.

Nova fase de expansão

Para comunicar a nova fase, a empresa escolheu os ex-jogadores Neymar Jr. (camisa 10) e Ronaldo Nazário (camisa 9), em referência à “camisa 19”, número que simboliza o novo valor. A campanha 360º, criada pela agência GUT, inclui TV aberta, redes sociais e mais de dois mil painéis digitais em capitais como São Paulo, Recife e Salvador.

Segundo o diretor de marketing Cesar Hiraoka, a ideia é posicionar o Mercado Livre como o “jogador” que lidera o varejo digital. A ação, que lembra campanhas de grandes eventos como a Black Friday, reforça a estratégia da empresa de associar tecnologia e consumo com ícones populares do país.

“O número 19 é o símbolo do nosso compromisso em seguir aprimorando a nossa proposta de valor para consumidores e vendedores de todos os cantos do país”.

Evento para vendedores mira profissionalização e fidelização

Em paralelo à campanha, a empresa realiza em setembro a 9ª edição do Mercado Livre Experience, no Transamerica Expo, em São Paulo. A expectativa é reunir 17 mil participantes e mais de 100 palestrantes em dois dias voltados à gestão, logística e vendas online.

Com trilhas sobre precificação, publicidade e automação, o evento mira vendedores de diferentes perfis e reforça a meta de profissionalizar o ecossistema da plataforma. Atualmente, mais de 1,8 milhão de famílias têm no Mercado Livre sua principal fonte de renda, segundo dados da própria empresa.

Durante o encontro também será entregue o prêmio Mercado Livre Experience, voltado a empreendedores e parceiros que mais se destacaram no ano anterior.