Fintech Ualá vai comprar 1º banco digital da Argentina

Por Jorgelina do Rosario e Carolina Millan, da Bloomberg

A fintech argentina Ualá fechou um acordo para comprar o banco digital Wilobank, do bilionário Eduardo Eurnekian, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.

A Ualá, empresa de pagamentos móveis apoiada por investidores de peso como George Soros, Steve Cohen e Softbank Group, vai adquirir 100% do Wilobank, o primeiro banco digital do país, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque o negócio ainda não foi anunciado.

Eurnekian se tornaria acionista minoritário da Ualá como parte dos termos do acordo, acrescentaram as pessoas, que não revelaram o valor da aquisição. A assessoria de imprensa da Ualá e uma porta-voz de Eurnekian e Corporación América Airports não quiseram comentar.

A Ualá foi avaliada entre US$ 850 milhões e US$ 950 milhões após a última rodada de financiamento em novembro de 2019.

Para a Ualá, que fornece uma série de serviços financeiros com base em um cartão pré-pago gerenciado por meio de um aplicativo móvel, o acordo vai permitir crescimento mais rápido e acesso a mais clientes. A aquisição, que inclui acesso à licença bancária do Wilobank, permitiria à empresa captar clientes que antes não podia atender totalmente, como aposentados e beneficiários de programas sociais do governo. Os pagamentos do governo são realizados por meio de contas de poupança que apenas os bancos estão autorizados a fornecer.

Fintechs têm crescido rapidamente na Argentina, pois a pandemia de coronavírus acelera o uso de sistemas de pagamento digital. A Ualá, que este ano passou a atender pequenas empresas, já emitiu 2,7 milhões de cartões pré-pagos na Argentina desde que começou a operar em 2017. A empresa, fundada por Pierpaolo Barbieri, também lançou operações no México no ano passado.

Eurnekian, fundador da maior operadora de aeroportos do mundo, abriu o primeiro banco digital da Argentina em 2017. De acordo com dados do banco central, em setembro o Wilobank tinha 240 mil contas de poupança e havia emitido mais de 170 mil cartões de débito e crédito.

A Ualá possui 675 funcionários na Argentina. O Wilobank tinha 38 funcionários em setembro, segundo dados do banco central.