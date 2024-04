Faturamento das pequenas e médias empresas tem alta de 17% em fevereiro

O faturamento médio das pequenas e médias empresas (PMEs) cresceu 17% na comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs), o setor tem apresentado resultados positivos desde o último trimestre de 2023. No acumulado de 2024, o IODE-PMEs registra expansão de 15,4% na comparação anual.

O índice funciona como um termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$ 50 milhões anuais, divididas em 678 atividades econômicas que compõem quatro grandes setores: Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços.

O economista e gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da Omie, Felipe Beraldi, aponta que, assim como observado em janeiro, o avanço também foi disseminado entre os setores monitorados.

“Nesse contexto, a evolução recente do faturamento real das PMEs emerge como um indicador importante para antecipar o comportamento geral do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano”, diz o especialista.

Os resultados recentes refletem, de acordo com o especialista, o início dos efeitos na economia real do ciclo de queda da Selic iniciado pelo Banco Central em meados de 2023, tendo em vista o avanço das concessões de crédito às pessoas físicas no início do ano — com taxas de juro médias finais relativamente mais baixas.

"Para as empresas, a queda da Selic combinada com uma inflação relativamente mais controlada favorece o ambiente para a evolução do consumo e dos investimentos", diz.

Setores que mais cresceram em fevereiro

Segundo o IODE-PMEs, em fevereiro, a principal contribuição positiva continuou vindo das PMEs industriais. A movimentação financeira deste mercado avançou 22,7% no mês, frente a fevereiro de 2023.

As PMEs do Comércio, por sua vez, foram a principal surpresa positiva, tendo em vista a melhora indicada pelo IODE-PMEs em fevereiro de 13,8%, após alta de 6,1% no mês anterior.

"A recuperação do setor tem sido puxada pelas PMEs do comércio atacadista, com alta de 14,1%", explica o especialista.

No setor de Serviços, as PMEs também apresentaram desempenho positivo no último mês, com alta de 9,2%, após avanço de 9,7% em janeiro.

As PMEs do setor de Infraestrutura também apresentaram crescimento da movimentação financeira real em fevereiro, com alta de 10,4%. O destaque fica com os segmentos de ‘Serviços especializados para construção’ e ‘Coleta, tratamento e disposição de resíduos’.

