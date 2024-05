Créditos de carbono: 'revolução verde' deve impulsionar mercado bilionário no Brasil

Com o aumento dos eventos climáticos extremos e da pressão global por uma redução na emissão de gases poluentes, a regulamentação do mercado de carbono entrou como prioridade na agenda de governos de todo o mundo. E no Brasil não foi diferente.

No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que visa instituir o mercado de carbono no país, regulamentando a compra e venda dos chamados "créditos de carbono" (que até então operavam majoritariamente no mercado voluntário). O texto, que estabelece limites de emissão de gases poluentes para empresas, agora aguarda revisão e sanção pelo Senado.

Se aprovado, o projeto não apenas impulsionará a inovação e a eficiência nos negócios, mas abrirá portas para novas oportunidades de investimento e crescimento sustentável no Brasil.

Para ter ideia, um estudo recente da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil) estima que a regularização do mercado de carbono deve movimentar mais US$ 100 bilhões até 2030 no país. Com isso, seriam gerados cerca de 3,4 milhões de novos postos de trabalho até 2040.

Mercado de carbono e economia verde no Brasil

Dono de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o Brasil tem tudo para se posicionar como um líder global nessa transição para a economia verde, oferecendo oportunidades significativas para práticas de redução de desmatamento, melhora da biodiversidade e para a criação de empregos sustentáveis.

Dados da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) mostram, por exemplo, que o país ocupa a segunda colocação entre os maiores empregadores da indústria de biocombustíveis, solar, hidrelétrica e eólica – e que já responde por 10% de todos os empregos verdes no mundo.

Outros estudos indicam que, além de cumprir com seus compromissos internacionais de redução interna, o Brasil tem potencial para atender entre 10 e 20% da demanda global por créditos de carbono. Ou seja, no jargão dos negócios, estamos falando de um verdadeiro Oceano Azul.

Liderando Estratégias Sustentáveis

