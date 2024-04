São Paulo oferece crédito pré-aprovado de R$ 200 mil para empreendedoras; saiba como funciona

Com a missão de fortalecer o empreendedorismo feminino, o governo do estado de São Paulo oferece linhas de crédito especiais para mulheres. O Desenvolve SP, por exemplo, tem opções para micro, pequenas e médias empresas administradas por mulheres.

Saiba mais detalhes sobre o Desenvolve Mulher a seguir.

Como funciona o Desenvolve Mulher

O Desenvolve SP garantirá crédito pré-aprovado de até R$ 200 mil para as que cumprirem os requisitos necessários. Com a redução da Selic, a taxa básica de juro, de 11,25% para 10,75% ao ano, os valores das parcelas cobradas de quem buscou crédito também diminuem. Isso porque a Selic influencia outras taxas de juro do país, por exemplo, as de empréstimos e financiamentos.

Outro atrativo das linhas voltadas para o empreendedorismo feminino é a possibilidade de as empreendedoras usarem, em capital de giro, até 30% do total solicitado para compra de equipamentos ou para reforma do comércio ou da empresa, por exemplo.

Desde a criação das linhas Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável, em março de 2023, o total em créditos liberados para estas modalidades chega a R$ 5,7 milhões.

Como solicitar crédito no Desenvolve SP

Conheça os pré-requisitos

Para se inscrever é preciso ter um CNPJ, mas não pode ser um Microempreendedor Individual (MEI) e o faturamento anual da empresa deve ser entre R$ 81 mil e R$ 300 milhões.

A empresária deve ter pelo menos um ano de faturamento, que deve alcançar no mínimo de R$ 81 mil no ano anterior.

Documentação

De forma automática, sem que a empreendedora precise anexar os documentos, os analistas da Desenvolve consultam e verificam as certidões da empresa. Entre esses documentos estão:

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União negativa ou positiva (CND)

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)

Pendências no Cadin Estadual

O Cadastro de Inadimplentes do Estado de São Paulo reúne informações sobre empresas que possuem dívidas com órgãos públicos estaduais.

Como se inscrever

Como o processo de pedido de crédito não necessita de um intermediário, o primeiro passo da empreendedora é acessar o site da agência: desenvolvesp.com.br. Além disso, não é necessário abrir uma conta bancária.

Capital de Giro ou Investimento?

Há duas finalidades de financiamento: capital de giro (que é um fôlego do caixa para o dia a dia dos negócios), e investimento (ampliação, modernização, aumento da capacidade produtiva, novas plantas, relocalização de empreendimentos).

Após entender o que se encaixa melhor à sua necessidade, a empresária deve começar o processo de solicitação do empréstimo.

Passo a passo

Após acessar o site da Desenvolve SP, a empreendedora deve seguir alguns passos para que a proposta chegue aos consultores e comece o processo de análise.

Clicar em “solicitações online”

Clicar em “Cadastrar" e preencher os dados indicados.

Escolher capital de giro ou investimento

Após receber uma senha de acesso, modificá-la para ter uma definitiva e personalizada; na sequência, acessar novamente

Clique em “Solicitar”

Preencha os campos solicitados e salve o pedido

Acompanhamento Online

O acompanhamento do pedido de empréstimo é feito online. Basta clicar em “Minhas solicitações”. Para mais detalhes de todo o processo de solicitação, acesse aqui.

