Conheça o barco 'esportivo das águas', um dos mais rápidos já fabricados no Brasil

Potência de até 1.600hp em 4 motores, com capacidade de atingir cerca de 120 km por hora. O Fishing 41 Super Sport será lançado somente no segundo semestre deste ano, mas já se destaca por ser um verdadeiro 'esportivo das águas'. Fabricado pelo estaleiro brasileiro Fishing Raptor, o barco é um dos mais velozes já produzidos no país e custa em torno de R$ 2,8 milhões, na pré-venda.

A lancha já está em construção e teve as primeiras unidades comercializadas tanto para clientes clientes nacionais quanto para internacionais, como explica Fernando Assinato, CEO da marca. "Fizemos investimentos em equipamentos e motorização top de linha para entregar uma verdadeira experiência sobre as águas. Neste modelo, praticamente será imperceptível o atrito do barco com o mar e as ondas, dando a real sensação de ‘voar’", diz.

Como é o barco

A Fishing 41 Super Sport tem quase 12,50 metros de comprimento e capacidade para receber até 16 passageiros. Para aproveitar toda a potência da embarcação, o posto de comando com telas touch e sistemas de pilotagem por joystick trazem as mais recentes tecnologias internacionais.

Ao estilo Center Console, o barco é uma versão ‘super upgrade’ do modelo de sucesso Fishing 410 Solarium, com nova configuração de permite até seis pessoas no posto de comando, coberto por um hard top, novidade da marca para uma embarcação desse porte. Também foram incluídos cinco assentos na área da popa.

Os passageiros podem andar livremente ao redor da embarcação que traz novo layout externo e amplo espaço para confraternização com espaço gourmet. O modelo também pode ter duas portas hidráulicas laterais na popa, com 2,10 metros de largura, que privilegiam o contato com o mar e aumentam ainda mais o espaço da embarcação. Já na proa, o costado do barco é protegido com encostos acolchoados, além de possuir assentos e ainda um solário para até duas pessoas.