Falta de transparência na conta de luz pode custar até 50% a mais para as empresas

Desde janeiro deste ano, qualquer empresa conectada à rede de média e alta tensão – em geral, com gastos a partir de R$ 7 mil por mês na conta de luz – pode migrar para o Mercado Livre de Energia.

Entre as vantagens estão a liberdade de escolha da distribuidora, o recebimento de energia gerada a partir de fontes renováveis e a possibilidade de uma economia bastante considerável.

Mas o que nem todas as empresas sabem é que, além da migração, outras estratégias podem gerar uma redução de até 50% na conta de luz. É o que explica Vitor Piva, diretor da Erco Energy no Brasil, consultoria que tem como objetivo ajudar organizações a entender e controlar melhor seus gastos com energia elétrica.

“É muito comum que, ao iniciarmos conversas sobre a migração para o mercado livre com um cliente, a gente identifique que sua demanda está mal contratada ou que ele está pagando multas desnecessárias. Tudo isso torna sua conta mais cara”, diz Piva.



Segundo o executivo, por mais que as empresas tenham noção do que gastam por mês, nem sempre elas compreendem tudo o que está sendo cobrado. “Podemos atribuir isso à complexidade da conta, ou à falta de suporte da distribuidora e do regulador.”

Economia na conta de luz

Para resolver esse problema, a Erco oferece uma plataforma que ajuda mais de 3.500 clientes pela América Latina a economizar a partir de soluções como mudanças nos hábitos de consumo, alteração da modalidade tarifária ou mesmo da demanda contratada.

Um desses clientes é a Casa Victoriana, fabricante de pães artesanais, que viu sua conta de energia cair 25% após a migração para o mercado livre. A companhia também pode comprovar hoje, por meio de certificação, a origem renovável da energia que chega à sua fábrica em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

“Além da migração, que trouxe economia na tarifa e mais sustentabilidade para o negócio, o sistema de gestão da Erco identificou outros custos que podíamos evitar. Esses ajustes permitiram que a nossa produção crescesse, sem que tivéssemos que aumentar um custo que tem um impacto significativo para o nosso negócio”, diz Ricardo Manente, diretor da Casa Victoriana.

Na prática, o que a Erco faz é lançar mão de muita tecnologia e análise dados para que seus consultores possam orientar as empresas sempre que surge uma oportunidade de redução de custos. Do outro lado, o cliente tem à disposição uma plataforma que analisa, mês a mês, o que está sendo economizado, e permite cotar contratos de energia com diferentes fornecedores.

“Se a troca do fornecedor local por um novo já traz, por si só, uma economia superior a 20%, outros ajustes podem elevar essa redução para até 50% sem nenhum investimento. Por isso, a consultoria em energia é um diferencial que as empresas devem considerar no momento da escolha de quem conduzirá sua migração ao mercado livre”, destaca Piva.