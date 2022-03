Faculdade nasce para formar profissionais do varejo do futuro

O caminho para a retomada da economia e para o desenvolvimento das companhias passa por uma capacitação maior dos profissionais de varejo. Essa visão levou a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), uma instituição com 127 anos de história, a ampliar sua frente de atuação em prol do empreendedor e criar uma inédita faculdade voltada ao varejo.

A Faculdade de Comércio de São Paulo foi criada junto com nomes conhecidos do mercado de ensino e empresarial: Wilson Rodrigues era, junto com a família, controlador de um grupo de ensino formado por Uniderp, MACE, Unaes e Insted; Andrea Matarazzo, empresário, é conhecido também por sua longa atuação política como ministro, secretário, vereador e embaixador; Roberto Macedo é professor na FEA-USP e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O grupo se associou à Acesp e à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) de olho na intensa relação da instituição com os empreendedores e com outras redes empresariais do Brasil.

A meta é chegar a 2 mil alunos de graduação até o fim de 2022. O público-alvo são as classes C e D, que mais sofreram com a perda de renda nos últimos anos marcados pela pandemia. A primeira turma, de gestão de logística e gestão de recursos humanos, recebe o diploma nesta sexta-feira, 25.

A faculdade começou a operar no começo da pandemia, com 100 alunos em cursos presenciais em março de 2020, antes de paralisar as atividades presenciais. Agora, tem mil alunos (650 deles à distância) em cursos de gestão comercial, gestão logística, sistemas para internet, comércio eletrônico, recursos humanos e administração. Outros cinco cursos estão na fila de aprovação do Ministério da Educação.

Os alunos frequentam as aulas na sede da ACSP, no centro de São Paulo, e estão espalhados por 70 polos de ensino à distância. Neste ano, a rede chegou a seis novos estados com EaD: Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Maranhão, Rondônia, Pará e Ceará. "No passado, a indústria ditava o que o comércio vendia. Hoje é justamente o contrário: o cliente determina a tendência, e ensinamos ferramentas práticas para os alunos lidarem com essa demanda", diz Wilson Rodrigues, o diretor-geral da instituição. Macedo é o diretor acadêmico e Matarazzo o coordenador da pós-graduação.