Facebook diz que dará prioridade a notícias com fontes transparentes

Facebook dará prioridade aos artigos respaldados, com base em informações de primeira mão e escritos por jornalistas identificados, anunciou nesta terça-feira (30) o gigante das redes sociais, que tenta combater a desinformação e o conteúdo enganoso.

“Hoje estamos atualizando a maneira como as notícias se hierarquizam no ‘Feed de Notícias’ para favorecer que apareçam reportagens autênticas e artigos publicados de forma transparente”, disse o Facebook em comunicado.

Quando diferentes postagens sobre as mesmas notícias forem publicadas, o algoritmo identificará a que “cita a fonte da informação com maior frequência” e a colocará no topo.

A plataforma ataca desta forma a propagação de notícias e vídeos que não buscam informar mas sim enganar ou prender os usuários, para fins políticos ou financeiros.

Geralmente apresentados de forma sensacionalista para gerar “visualizações”, “clics” e material a ser compartilhado, esses conteúdos podem ter sido criados por ‘fazendas de conteúdo’ e basear-se em relatórios da mídia que investiu recursos para encontrar a informação.

No entanto, o Facebook esclareceu que a escolha do usuário continuará tendo prioridade, pois “a maior parte da informação vem de fontes que as pessoas seguem ou que seus amigos seguem, e isso não mudará”.

A rede social não espera que essa medida tenha um forte impacto nos jornais.

“A informação de primeira mão e as postagens bem fundamentadas podem ter um aumento em sua distribuição (…), mas é importante lembrar que o ‘News Feed’ usa uma ampla variedade de sinais para priorizar o conteúdo”.