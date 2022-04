Exclusive Seguros gera uma nova experiência em gestão de planos de saúde

Uma corretora de seguros e de planos de saúde voltada para o segmento corporativo, que se diferencia por focar no bem-estar, na saúde e na qualidade de vida de cada usuário de forma humanizada e individualizada. E assim, consequentemente, proporcionando aos colaboradores das empresas clientes uma maior produtividade, disposição e satisfação, o que naturalmente reflete na redução da sinistralidade dos contratos/apólices de saúde e vida. Essa é a missão do trabalho de uma das corretoras mais premiadas e que mais têm crescido no país nos últimos anos: a Exclusive Seguros.

A empresa foi fundada há 26 anos em Minas Gerais por Marco Paulo Mascarenhas Junior, que atua como CEO e tem como sócia a irmã Luciana Mascarenhas Hermeto, responsável pela área administrativa e pela gestão de pessoas da companhia.

Ao longo dos anos, expandiu suas operações para São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Parauapebas, no Pará – e, no início de abril, se estabeleceu em Recife.

No ultraconcorrido segmento de corretoras de seguros e planos de saúde, a Exclusive tem se destacado pelo pioneirismo na implantação de inovações tecnológicas e estratégicas, fazendo assim o “first mover”, com ferramentas de BI, apps e inteligência artificial, aliando a prevenção de saúde, ações preventivas, acolhimento e um atendimento extremamente humanizado e individualizado.

O trabalho realizado pela Exclusive Seguros permite identificar de maneira precoce condições de saúde que afetam muitas pessoas e instituir ações ou programas para mitigá-las. “Se o nosso sistema identifica uma procura grande por serviço de saúde mental sugerimos e executamos junto ao RH da empresa um trabalho específico nesse sentido, que pode incluir palestras e atendimentos personalizados para promover o bem-estar, a melhoria do clima organizacional e a produtividade”, exemplifica o CEO da Exclusive.

No caso de grupos com tendência ao sobrepeso ou à obesidade, diz ele, são realizadas ações de orientação e acompanhamento nutricional. O mesmo acontece com todas as patologias existentes e apresentadas através de um diagnóstico de saúde realizado pela corretora.

A atuação da Exclusive vai ainda mais longe, chegando ao nível individual nos casos em que o beneficiário enfrenta um problema mais grave ou recorrente de saúde, como uma internação ou uma doença crônica. “Nessas horas, um atendimento personalizado faz toda a diferença”, explica Marco Paulo. “Com isso, valorizamos a área de recursos humanos, porque, mesmo todo o trabalho e a atenção sendo realizados pelo time da Exclusive, sempre nos apresentamos como um braço da empresa cliente, trazendo assim uma visão de acolhimento muito forte por parte da mesma.”

A Exclusive Seguros utiliza estratégias comportamentais, humanas e tecnológicas para que o colaborador se sinta acolhido pela empresa e pelos seus líderes. "Entendemos que além dos benefícios ofertados, como plano de saúde, seguro de vida, previdência, entre outros, é de extrema importância que ocorra uma mudança de percepção por parte do colaborador. Na atualidade identificamos que uma atenção única e um acolhimento personalizado potencializam essa percepção, trazendo ao colaborador uma visão de maior preocupação da empresa para com o seu bem-estar e sua qualidade de vida. É fundamental que a humanização das empresas ande lado a lado com os demais processos. De nada adianta apenas a digitalização e processos bem elaborados se o funcionário não se sentir parte de um time motivado e engajado”, reforça, Mascarenhas.

De dentro para fora

O CEO afirma que essa filosofia de trabalho, presente desde o início da empresa, se tornou ainda mais forte ao se transformar em uma prática de RH da própria Exclusive. “A mudança de chave foi quando nos atentamos que jamais conseguiríamos atender nossos clientes de maneira diferenciada se não praticássemos a mesma qualidade de atendimento dentro de nossa própria organização. Para isso, a área de recursos humanos se tornou ainda mais estratégica dentro da nossa empresa. Hoje, nós nos definimos como uma empresa de recursos humanos que comercializa seguros e planos de saúde”.

Com o propósito de servir as pessoas e promover o bem-estar, estabelecido em seu DNA, a Exclusive foi uma das corretoras mais bem preparadas para enfrentar os desafios surgidos com a pandemia. Adotando uma estratégia baseada principalmente em indicações de empresas clientes e líderes da área de recursos humanos das mesmas, a companhia conquistou muitos contratos novos e quadruplicou sua receita no período.

“Não tenho dúvida de que esse resultado se deve à forte cultura da empresa de se dedicar às pessoas de maneira única. Toda a equipe da Exclusive conhece e pratica os valores da organização e sabe que a humanização é o caminho. Nossos colaboradores não medem esforços e recursos para atender aos milhares de segurados com atenção, respeito e carinho”, diz Marco Paulo.

A diretora de gestão de pessoas, Luciana Mascarenhas Hermeto, também acredita que o bom desempenho do negócio reflete suas boas práticas de RH, voltadas para a promoção da diversidade e inclusão, à busca de profissionais alinhados à cultura da empresa e à valorização dos talentos individuais dos colaboradores. Com a ênfase nesses pilares, segundo ela, a empresa reduziu o turnover em mais de 30%.

Premiações

A Exclusive obteve premiações importantes relacionadas com a gestão de pessoas. Em 2021, conquistou o primeiro lugar no ranking nacional entre as corretoras do segmento de saúde pela Great Place to Work (GPTW), uma das principais consultorias globais especializadas em clima organizacional. Em março de 2022, recebeu a certificação como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, pelo segundo ano consecutivo.

A Exclusive recebeu o Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/MG) por implementar ações alinhando tecnologia e saúde para melhorar o atendimento às pessoas.

Integrado ao negócio nos últimos anos, no papel de conselheiro, Marco Paulo Cerqueira Mascarenhas acompanha os filhos nessa trajetória de dedicação diária às pessoas. Ele destaca a visão focada no ser humano como o principal diferencial do negócio. “Na Exclusive, as pessoas não são vistas como números, mas sim como seres humanos que precisam cada vez mais de atenção e de cuidados”, ele resume.

A visão é compartilhada pelo CEO. “Não queremos ser a melhor corretora de seguros de 2022 ou 2023”, diz Marco Paulo. “Queremos ser admirados e lembrados eternamente como a corretora que fez e faz a diferença na vida das pessoas, transformando, impactando e trazendo o olhar humano e individualizado.”