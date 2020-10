A nova EXAME lança oficialmente neste mês de outubro sua quarta unidade de negócios (business unit), a EXAME Experience, que, assim como a EXAME Academy, a EXAME Research e a própria EXAME editorial, vem oferecer soluções para leitores, atores importantes da sociedade e marcas parceiras.

A nova área tem como propósito explorar eventos corporativos associados ao mundo dos temas tratados pela EXAME. O foco estará em novos projetos mas também em eventos tradicionais da marca, como MELHORES E MAIORES, a mais tradicional e respeitada premiação de empresas do país.

A EXAME Experience é coordenada por Gabriela Gaspari, que chegou ao time da EXAME em agosto. Com mais de dez anos de experiência em projetos de conteúdo, eventos, comunicação e relações públicas, Gaspari fez parte do time que fundou o Media Lab Estadão e também dos times de comunicação da 99 e Nubank.

“Eu já estive dos dois lados da mesa. Entendo como as empresas precisam comunicar suas agendas. Acredito e embarco no projeto da nova EXAME porque olhamos os nossos leitores e as marcas como coprodutores dos nossos projetos de experiência, para construirmos juntos. Vamos ouvir atentamente as pessoas e produzir algo que seja realmente relevante para elas”, diz Gaspari.

A proposta da EXAME Experience é oferecer conteúdo, networking e influência para os brasileiros, mantendo os valores da nova EXAME. Os eventos e os projetos serão pautados com uma agenda propositiva, com atitude inovadora, gerando discussões com profundidade e ao mesmo tempo acessíveis para todos.

A nova unidade da EXAME será voltada para pessoas físicas, assinantes, grupos corporativos e empresas que busquem credibilidade, repercussão, conhecimento, crescimento pessoal e profissional e incremento de receita. A EXAME Experience tem como missão inspirar atitudes inovadoras que criem mais riqueza para a sociedade.

“Sabemos que existem outros veículos de imprensa que produzem eventos, sejam proprietários ou para marcas. O que a EXAME pode entregar como diferencial é o olhar para o novo. Estamos comprometidos com uma visão de copo meio cheio, olhando crises como oportunidades. Com um time de primeira linha para disruptar o mercado de experiências no Brasil”, diz o CEO da EXAME, Pedro Thompson.

Future of Money

O Future of Money, maior evento online da América Latina sobre o futuro do dinheiro, é a primeira ação da EXAME Experience. O projeto reúne especialistas renomados para discutir o dinheiro do futuro e os impactos provocados pela tecnologia na relação dos brasileiros com as finanças. Com lançamento na última quinta-feira, 15, o Future of Money terá palestras semanais até o dia 30 de novembro, para abordar temas como fintechs, open banking, PIX e LGPD, criptoativos, blockchain, moedas privadas e CBDCs.

Os dois paineis de abertura contaram respectivamente com a presença de Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos responsáveis por ajudar a implementar o open banking no Reino Unido há dois anos; e com o economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, que participou da implementação do Plano Real no Brasil.

Além das novas propostas, a EXAME Experience também tem como foco a reestruturação de eventos tradicionais da EXAME, como MELHORES E MAIORES. Neste ano, a mais respeitada e tradicional premiação do mundo dos negócios do país, comparável ao “Oscar” das empresas brasileiras, vai acontecer em novo formato. Em uma experiência 100% digital, o evento será realizado online e, pela primeira vez em 47 anos, será aberto para todo o Brasil, e não mais uma exclusividade para executivos e empresários.

Além disso, a Exame Experience também convidará todos os brasileiros a participar ativamente do MELHORES E MAIORES com o lançamento do Voto Popular, pelo qual cada brasileiro poderá escolher qual foi a melhor empresa para a sociedade em 2020.