EXAME apresenta a 48ª edição do Melhores e Maiores; veja como acompanhar

O prêmio mais importante da economia está de volta, ainda mais atual. A EXAME apresentará, no dia 14 de outubro, às 19h, a 48ª edição do Melhores e Maiores. Com a missão de mapear o desempenho empresarial brasileiro e premiar as melhores organizações nacionais, que são responsáveis por movimentar grande parte da economia brasileira, o prêmio também avalia as responsabilidades sociais e ambientais das companhias.

O prêmio mais importante da economia está de volta. Participe do Melhores e Maiores 2021.

No ano passado, o prêmio teve sua primeira edição totalmente online, sendo também o primeiro Melhores e Maiores aberto ao grande público. A empresa do ano foi a Algar Telecom, do setor de telecomunicações. A premiação considerou a empresa um exemplo de resiliência e criatividade em meio a um ano tão turbulento, devido à pandemia de covid-19.

Neste ano, para além do desempenho, a EXAME planeja exaltar as empresas que souberam se reinventar diante do momento que temos vivido e que estão alinhadas aos novos desafios da sociedade por meio de práticas sociais, ambientais e de governança.

Como funciona a avaliação do Melhores e Maiores?

O período de avaliação das empresas inscritas para a edição de 2021 considera dados relativos ao ano passado. A análise dos dados será feita pelo Ibmec, parceiro da EXAME no Melhores e Maiores 2021.

O Ibmec é um instituto considerado uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Surgiu em 1970, no Rio de Janeiro, com a denominação Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Em 1985, a instituição lançou o primeiro MBA em Finanças do Brasil.

Além do Ibmec, a avaliação das empresas passará ainda por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.

Os principais critérios considerados na avaliação de melhores empresas do ano são:

resultados contábeis das empresas;

crescimento dentro do segmento nos últimos cinco anos;

governança;

responsabilidade social e ambiental;

histórico.

Para acompanhar o evento ao vivo e prestigiar as empresas que ajudam o Brasil a caminhar na economia, basta se inscrever aqui.