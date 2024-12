Ex de Bezos doou US$ 2 bilhões em 2024 — valor total nos últimos anos chega a US$ 19,3 bi

A filantropa MacKenzie Scott doou US$ 2 bilhões para 199 organizações em 2024, elevando seu total de doações nos últimos anos para US$ 19,3 bilhões.

Segundo a Bloomberg, cerca de 75% dos grupos que receberam as doações mais recentes "apoiam a segurança econômica e a oportunidade de pessoas que estão lutando" por melhoria do acesso a coisas como moradia, empregos, educação, assistência médica e empréstimos com juros baixos.

No início deste ano, Scott vendeu 45 milhões de ações da Amazon, cofundada por seu ex-marido Jeff Bezos. As ações valiam cerca de US$ 8,4 bilhões em 30 de setembro, data relatada no processo.

Scott, de 54 anos e que se divorciou de Bezos em 2019, tem uma fortuna de US$ 40,3 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ela ainda possui 139 milhões de ações da Amazon e disse em seu site que planeja investir em empresas com fins lucrativos que se alinhem com seus objetivos filantrópicos, como moradia acessível e saúde feminina.

Scott rapidamente se tornou uma das filantropas mais prolíficas da história, com suas doações frequentemente sendo as maiores que os beneficiários já receberam. Elas também vêm sem amarras e com poucos requisitos de relatórios — algo bem pouco comum no mundo da filantropia bilionária.

Até então, a Yield Giving, empresa que realiza as doações de Mackenzie, havia listado apenas US$ 640 milhões em doações para 361 organizações sem fins lucrativos em 2024.

Essas doações faziam parte de um processo de chamada aberta em que as organizações sem fins lucrativos podiam se candidatar a subsídios, com os beneficiários bem-sucedidos selecionados de um grupo de mais de 6.000 candidatos.