Evento do varejo que começa hoje: BConnected terá case de IA com Nvidia e os 50 anos de Hello Kitty

O que têm em comum a japonesa Sanrio, dona da marca Hello Kitty, e a americana Nvidia, dona de processadores superpotentes para computadores poderem processar a montanha de dados gerados pela inteligência artificial?

Ambas, em maior ou menor grau, são exemplos de produtos de excelência. Por outro lado, dependem de um varejo antenado às tendências.

Os cases das duas empresas estão entre os destaques do BConnected, um dos principais eventos para varejistas no Brasil e que começa hoje, no Teatro Santander, em São Paulo. O evento vai até amanhã, num total de 16 horas de palestras de mais de 30 líderes líderes de marcas influentes.

O BConnected é realizado pelo Grupo Bittencourt, uma das maiores consultorias de franquias e negócios em rede do país. A EXAME é parceira do evento e trará os principais destaques das discussões.

O case Nvidia

Um dos principais temas deste ano no BConnected é o uso prático da IA nos negócios de varejo. Um ponto alto na programação é a palestra "Decisões Inteligentes, Automação e Inovação: Como a Computação de Alta Performance Pode Revolucionar o Varejo", de Márcio Aguiar, diretor de enterprise para América Latina da Nvidia.

Na América Latina, a Nvidia está por trás da arquitetura de rede de grandes varejistas online como Mercado Livre e Amazon. É feita pela empresa boa parte da infraestrutura que a gigantes do comércio eletrônico usam para fazer funcionar os milhares de softwares responsáveis por manter a operação em funcionamento.

Fundada em 1993, no Vale do Sílicio, a Nvidia ficou conhecida a partir da virada dos anos 2000 como uma fornecedora de suplementos para o mercado de games, um dos primeiros a demandar uma capacidade computacional muito grande.

De lá para cá, a empresa comandada por Jensen Huang diversificou o portfólio de clientes. Hoje atende praticamente todos os setores da economia. E, depois do boom do ChatGPT, no ano passado, a empresa passou a valer mais de um trilhão de dólares por fornecer processadores úteis a todas as empresas que querem apostar na IA.

De um total de 23 bilhões de dólares de vendas trimestrais da Nvidia ao redor do mundo, perto de 2 bilhões de dólares vêm de clientes do comércio eletrônico. "O varejo só está começando a adotar a IA generativa", diz Aguiar.

Hoje, empresas como a Amazon já dependem da tecnologia para definir, por exemplo, a logística mais eficiente para levar um produto do ponto A ao B. Ou, então, para escolher o local de armazenamento de uma mercadoria à venda. "As empresas precisarão fazer cálculos ainda mais robustos no futuro para manter a eficiência da operação", diz ele.

Os 50 anos de Hello Kitty

O evento será encerrado com o painel "Cinco Décadas de Magia: O Legado de Hello Kitty e a Evolução da Sanrio no Varejo Global", no qual a marca discutirá seu impacto no varejo ao longo dos anos.

Mundialmente conhecido como um ícone atemporal, amado por adultos e crianças, o desenho Hello Kitty completa 50 anos em 2024.

A Hello Kitty foi criada em novembro de 1974 pela designer Yuko Shimizu, que já trabalhava na Sanrio, uma das pioneiras no licenciamento de marcas no Japão. De acordo com a entrada de Wikipedia sobre a personagem, ela foi concebida para representar valores universais como amizade, felicidade e ternura.

E, ao contrário do que muita gente pensa, a Sanrio não considera a Hello Kitty uma gata – apesar de o desenho fazer muita referência ao animal.

O nome da personagem é Kitty White, uma menina britânica que vive em Londres com os pais George e Mary White. Ela tem uma irmã e um gato de estimação cujo nome é Charmmy Kitty.

Para celebrar a data, e relembrar ao mundo o storytelling por trás da Hello Kitty, a empresa japonesa Sanrio detentora da marca, fez uma porção de ações de marketing.

Boa parte dessas ações estarão na palestra de João Paulo Martins, gerente de licenciamento internacional da Sanrio do Brasil.

“O varejo, online e offline, é parte fundamental para manter o interesse na marca Hello Kitty”, diz Martins.

No TikTok, por exemplo, os fãs puderam criar e compartilhar vídeos com a temática da personagem.

No jogo online Roblox, os fãs encontram um estande para tirar fotos, além de poder comprar avatares da Hello Kitty. Além disso, a empresa fechou parcerias para collabs no segmento de moda e beleza.

A comemoração dos 50 anos da Hello Kitty também chegou às ruas. A personagem foi parar numa arte urbana no Beco do Batman, um local muito badalado e turístico no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

Além disso, a marca virou tema de exposição imersiva em São Paulo e Porto Alegre, e de três corridas temáticas da Hello Kitty para adultos e crianças.

Em novembro, mês do aniversário da personagem, a Sanrio vai fazer uma ação de marketing numa roda gigante localizada no parque Villa Lobos, na zona oeste da capital paulista.