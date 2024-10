Esta startup é o 'Waze' da van escolar e acaba de receber R$ 1 milhão para acelerar essa ideia

Para levar crianças entre a casa e a escola, o motorista de van escolar ainda depende muito dos métodos tradicionais. Tudo é centralizado no papel, o que pode resultar em atrasos na rota e na cobrança de mensalidade, por exemplo.

Uma startup brasileira, porém, vem para mudar esse cenário: a Via Van quer que o motorista da van escolar abandone a prancheta e utilize um aplicativo inspirado em apps de mobilidade.

A Via Van acaba de captar R$ 1 milhão em uma rodada de investimento para acelerar essa ideia, liderado pelo fundo global de venture capital Antler e com apoio de outros investidores-anjo. A startup foi fundada pelos empreendedores paulistas Pedro Branco e Ederson Ferreira no final de 2023.

Branco, que antes de fundar a Via Van trabalhou em empresas como Uber e SumUp, explicou que a ideia surgiu a partir de experiências pessoais e familiares. "Minha esposa é psicóloga e enfrentava dificuldades para cobrar mensalidades dos clientes. Isso se repetia em outras áreas de serviços, como o transporte escolar", diz.

Tradicionalmente, o motorista de van escolar ainda depende de anotar tudo no papel. Isso pode incluir deste a rota até uma check-list de quais alunos já foram pegos ou não, além de uma página reservada para a cobrança de pagamentos dos pais. Tudo isso também acontece enquanto ele dirige e presta atenção nas crianças no banco de trás.

Israel dos Santos, motorista de van na região de Campinas, em São Paulo, diz que o aplicativo também facilitou o entendimento das rotas, especialmente quando se trata de motoristas novos. Para a mãe de Davi e Sarah, Simone Soares, a Via Van tem ajudado as crianças a se organizar no horário de ida à escola. "Sinto muito mais segurança com o auxílio do aplicativo", diz.

O que a Via Van oferece?

Motoristas cadastram os alunos e depois podem criar, gerenciar e personalizar a rota conforme necessário em um só lugar;

cadastram os alunos e depois podem criar, gerenciar e personalizar a rota conforme necessário em um só lugar; Os pais podem rastrear o trajeto da van em tempo real e acompanhar o embarque e o desembarque das crianças;

podem rastrear o trajeto da van em tempo real e acompanhar o embarque e o desembarque das crianças; O aplicativo também conta com notificações que alertam quando a van escolar está perto.

Nos próximos meses, a plataforma também quer resolver o problema de inadimplência, oferecendo uma ferramenta de cobrança automatizada. “Funcionará como um carnê digital. O motorista cadastra a cobrança mensal e o sistema envia lembretes antes e depois do vencimento. O pagamento será feito no aplicativo, o que facilita a vida dos motoristas e dos pais”, disse o fundador.

Quanto custa a Via Van?

O preço da mensalidade é por número de alunos. O pagamento anual é de R$ 3,90 por mês, por aluno. Já o mensal é R$ 7,90 por aluno. Segundo Branco, os motoristas costumam incluir este valor na mensalidade dos pais.

Transporte de pets e mais

Inicialmente, a Via Van pretende focar nos motoristas de São Paulo. Dados do Departamento de Transportes Públicos (DTP) apontam que apenas a capital paulista possui cerca de 13.500 veículos de transporte escolar regularizados.

A startup também está de olho em novas verticais de serviços, e o transporte de animais é uma das primeiras áreas a serem exploradas. Segundo o fundador, o aplicativo começou a ser utilizado por algumas empresas de transportes de pets antes mesmo de uma ferramenta específica ser desenvolvida. "Foi surpreendente ver o quanto a tecnologia pode ser adaptada para outras áreas, como o transporte de pets e até para professores que dão aulas particulares", afirma.

Até o final de 2024, a Via Van espera alcançar mil motoristas e 20 mil estudantes na plataforma. A expectativa é triplicar esses números em 2025. Para isso, a startup pretende investir parte do capital recebido em marketing e em melhorias tecnológicas.

"O transporte escolar é um serviço muito pessoal, envolve confiança e proximidade. Queremos que todos os envolvidos sintam mais segurança e conforto na jornada", diz.