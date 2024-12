Esta empresa está procurando uma startup para dar R$ 2 milhões – e de quebra, gravar um documentário

O mercado de venture capital no Brasil, aos poucos mostrando sinais de recuperação, está repleto de iniciativas que buscam impulsionar o crescimento de startups.

Uma delas chama atenção: a Auddas Ventures, braço estratégico da consultoria empresarial paulista Auddas, anunciou que pagará 2 milhões de reais em serviços para uma startup participar de um documentário corporativo.

A Auddas, especializada em fusões, aquisições e gestão estratégica, pretende selecionar uma empresa promissora para receber consultoria intensiva e acompanhamento personalizado por dois anos. O investimento será registrado em uma série documental que mostrará, na prática, como o trabalho pode transformar um negócio.

"Nosso objetivo é mostrar como, com as ferramentas certas, é possível impulsionar uma empresa para um novo patamar", diz Julian Tonioli, CEO da Auddas.

Segundo ele, o programa não é apenas uma competição, mas uma oportunidade para destacar o impacto de uma gestão estratégica de ponta.

Por que agora

O cenário de investimentos no Brasil vive um momento de transição.

Após a queda drástica no venture capital global, os aportes começam a se recuperar. No segundo trimestre de 2024, o mercado brasileiro registrou 816,8 milhões de dólares em investimentos, o maior volume desde 2022. No entanto, startups em estágios avançados ainda encontram dificuldades para captar recursos, o que torna alternativas como corporate venture capital (CVC) cada vez mais relevantes.

Auddas busca ocupar esse espaço com um modelo que mistura investimento estratégico e produção de conteúdo.

É uma forma de não apenas colaborar com o crescimento de uma empresa, mas também criar um material rico e inspirador para o mercado", diz Tonioli.

Quem pode participar

Para se candidatar, as empresas precisam atender critérios específicos:

Ebitda mínimo de R$ 10 milhões.

Crescimento médio de 15% ao ano nos últimos três anos.

Relação dívida/Ebitda máxima de 1x.

Não possuir investidores capitalistas.

Após uma triagem inicial, dez finalistas passarão por dinâmicas e imersões estratégicas. A etapa final terá três empresas, das quais uma será escolhida para o programa completo.

O que é a Auddas

A Auddas atua diretamente no planejamento e na gestão de empresas, ajudando a organizar as finanças, definir estratégias de crescimento e preparar negócios para fusões e aquisições.

Com o lançamento de sua vertical de ventures, a Auddas reforça sua proposta de impulsionar a inovação. Essa iniciativa se alinha ao movimento de empresas que têm usado o Corporate Venture Capital (os investimentos de empresas grandes em startups) para acelerar transformações e abrir caminhos para processos de fusão e aquisição.

Impacto e futuro

O programa, além de documentar o desenvolvimento da startup escolhida, busca destacar a importância da gestão em um momento desafiador do mercado. Para a Auddas, é também uma forma de se posicionar na vanguarda do venture capital, mostrando que o impacto pode ir além dos números.

"Queremos ser um parceiro que transforma e entrega resultados concretos. Essa é nossa maneira de incentivar um mercado mais dinâmico e colaborativo", afirma Tonioli.

As inscrições para o programa começam em janeiro.