Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Esse erro ‘simples’ de US$ 10 mil pode custar a sobrevivência da sua empresa; veja qual é

Um cálculo mal feito no planejamento financeiro pode reduzir meses de sobrevivência de uma empresa recém nascida

(Freepik)

(Freepik)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18h10.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

No mundo das startups, há uma regra não escrita: ter dinheiro em caixa para sobreviver por 18 meses. 

Esse “prazo de vida” funciona como um cartão de visita para investidores. Isso porque a reserva sinaliza preparo e segurança financeira. Mas basta um detalhe fora da curva para desmontar o planejamento. 

Se os gastos mensais aumentarem em apenas US$ 10 mil, o tempo de sobrevida encolhe rápido – e a suposta solidez se revela frágil. É isso o que uma reportagem do portal Entrepreneur revela.

Segundo a matéria, muitos planos financeiros de startups partem de um cenário perfeito: sem atrasos de receita ou despesas extras. Só que a realidade quase nunca segue esse roteiro. Um imprevisto pode encurtar em meses o tempo de sobrevivência da empresa e comprometer sua estabilidade antes mesmo de ela alcançar maturidade.

Aprenda como evitar erros de cálculo que reduzem o tempo de vida de empresas em meses. Desenvolva planejamento financeiro que considera imprevistos e variabilidades reais. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

A fórmula clássica que esconde riscos

Apesar de ser amplamente usada, essa fórmula tradicional é frequentemente aplicada sem a devida análise de variabilidade. A ideia de que as despesas se manterão constantes não condiz com a realidade dinâmica de um negócio em fase inicial.

Contratações antecipadas, campanhas de marketing que demandam mais investimento ou expansão de infraestrutura digital são apenas alguns dos fatores que podem alterar o ritmo de queima de caixa. E tudo isso, muitas vezes, sem passar por uma discussão estratégica com o conselho.

Como evitar surpresas

Especialistas recomendam a construção de cenários financeiros alternativos, algo essencial dentro das boas práticas de finanças corporativas. Em vez de confiar apenas no plano-base, é fundamental criar pelo menos dois cenários adicionais:

  • Cenário de estresse: aumento de 10% a 15% nos custos e atrasos em receita;

  • Cenário de sobrevivência: receita estagnada e contenção rigorosa de despesas.

Esses modelos, mesmo que simples, revelam vulnerabilidades e ajudam a mapear pontos críticos de decisão antes que seja tarde demais.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como antecipar contratações, campanhas e expansões sem comprometer a estabilidade financeira. Aprenda discussões estratégicas essenciais. Inscreva-se por R$ 37.

Preparação em finanças corporativas conquista confiança

Fundadores que conseguem responder com segurança perguntas como “quais custos podem ser cortados rapidamente?” transmitem confiança e profissionalismo, mesmo que os números não sejam perfeitos.

O conhecimento financeiro, nesse contexto, deixa de ser uma função restrita a contadores ou CFOs. Ele se torna um pilar estratégico da liderança. Saber como pequenas alterações impactam o caixa da empresa permite decisões mais embasadas. 

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul

 

Domine finanças corporativas que protegem empresas. Transforme planejamento estratégico em diferencial de sobrevivência com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Ser caipira é uma vantagem: o negócio deste casal cresceu 100% ao falar a língua do campo

Homem de 33 anos largou mundo corporativo e faturou US$ 220 mil em apenas 9 meses

Cidade chinesa transforma pesquisas científicas em startups e produtos comerciais

‘Nossa meta é voltar ao etanol ainda este ano’, diz presidente da Petrobras

Mais na Exame

Casual

Pace mais leve: Fila apresenta tênis de corrida com apenas 160 gramas

Mercados

McDonald’s (MCDC34( reduzirá preços de combos nos EUA a partir de setembro

Pop

Com Charli XCX, Wet Leg e Iggy Pop no line up, festival cobra 'um rim' por ingressos (literalmente)

Carreira

Universitários buscam visibilidade e conexões: 91% veem isso como chave para a carreira