Esse é o maior arrependimento financeiro dos americanos — veja como evitá-lo

Não poupar dinheiro foi apontado como o maior arrependimento financeiro dos americanos em 2025.

De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Bankrate, com 2.078 pessoas nos Estados Unidos, cerca de 40% dos entrevistados admitiram que se arrependeram de não terem economizado o suficiente para a aposentadoria, emergências ou educação dos filhos.

O levantamento mostra que 3 em cada 4 americanos tiveram algum tipo de arrependimento financeiro no último ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Aprenda como evitar o maior arrependimento financeiro: não poupar o suficiente. Desenvolva estratégias para proteger sua empresa. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

Impacto da vida financeira pessoal nas empresas

Embora o arrependimento pessoal domine a narrativa da pesquisa, os reflexos desse comportamento se estendem ao mundo corporativo.

Colaboradores com dificuldades financeiras tendem a apresentar menor produtividade, maior índice de faltas e mais dificuldade para tomar decisões críticas, especialmente quando ocupam posições de liderança ou gestão orçamentária.

Falta de ação

43% dos entrevistados com algum tipo de arrependimento afirmaram não ter feito qualquer progresso em direção à resolução do problema no último ano.

E quando questionados sobre o que mais ajudaria suas finanças no curto prazo, as respostas foram pragmáticas: custos menores com gasolina e supermercado, melhores oportunidades de trabalho, aluguéis mais baratos e valorização do mercado de ações.

Educação financeira como pauta corporativa

Para empresas, departamentos financeiros e líderes corporativos, o cenário reforça a necessidade de reforçar a cultura de educação financeira dentro das organizações.

Um colaborador que entende como gerenciar seus próprios recursos tende a ser mais eficiente ao lidar com orçamentos empresariais, metas de rentabilidade, investimentos e estratégias de redução de custos.

PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS: Domine gestão financeira que melhora não só suas finanças pessoais, mas também sua performance profissional. Garanta sua vaga por R$ 37.

Três passos para reorganizar as finanças

Jake Martin, planejador financeiro certificado ouvido pelo Business Insider, afirma que o mais difícil costuma ser simplesmente começar, especialmente quando se tem a sensação de que é tarde demais. Mas, segundo ele, “começar tarde ainda é melhor do que nunca começar”.

Martin orienta um caminho prático de três etapas que também pode ser incorporado ao planejamento financeiro de qualquer área corporativa:

Eliminar dívidas caras: pagar dívidas com juros altos, como cartões de crédito, deve ser prioridade.

Construir reserva de emergência: garantir uma proteção equivalente a três a seis meses de despesas básicas.

Focar em aposentadoria: para quem está atrasado, é necessário intensificar a taxa de poupança, chegando a 20% ou até 30% da renda.

Oportunidade para finanças corporativas

Esses fundamentos não são novidade para quem atua em finanças corporativas. Mas o que os dados do Bankrate reforçam é o abismo entre o conhecimento técnico e sua aplicação na vida prática.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Reduza o abismo entre conhecimento técnico e aplicação prática. Domine finanças que funcionam tanto para sua vida pessoal quanto carreira corporativa com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.