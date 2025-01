Esse erro é fatal para os negócios e ameaça empresas e executivos

Seja qual for o ramo de atuação de uma empresa — varejo, tecnologia ou serviços —, uma coisa é certa: subestimar a importância do mercado financeiro pode custar muito caro.

Em cenários de instabilidade econômica, ignorar as oscilações de juros, inflação e o comportamento de ativos financeiros pode levar a perdas significativas ou a decisões mal estruturadas, comprometendo a expansão e, em casos extremos, até a sobrevivência do negócio.

A verdade é que o mercado financeiro vai muito além de bancos de investimento e compra de ações. Ele dita tendências de crédito, define o custo do dinheiro e abre portas para novos projetos, desde fusões e aquisições até a captação de recursos via fintechs.

No meio desse turbilhão de mudanças, profissionais que entendem como o jogo funciona tornam-se peças-chave — e são recompensados com salários que podem facilmente ultrapassar a casa dos R$ 20 mil mensais, de acordo com relatórios de recrutamento da Robert Half e Michael Page.

Quer descobrir como se posicionar nesse cenário e não perder oportunidades valiosas? Clique aqui e conheça o Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul.

Quando a falta de conhecimento em mercado financeiro vira problema para os negócios

Para muitos executivos e empreendedores, termos como renda fixa, renda variável, câmbio e derivativos parecem distantes da realidade diária dos negócios. Mas a verdade é que esses elementos afetam desde o custo de captação de recursos até a estratégia de crescimento.

Veja como funciona na prática:

Taxa de juros : sem entender como as políticas monetárias se refletem nos custos de empréstimos, empresas podem contrair dívidas caras ou desperdiçar oportunidades de refinanciamento;

Cenários macroeconômicos : ignorar variações de inflação e PIB pode resultar em estoques excessivos ou falta de produtos na hora errada;

Oscilações em ativos : quem não está antenado aos movimentos de mercado perde chances de investimento ou proteção para evitar grandes impactos financeiros.

É por isso que, cada vez mais, vemos CEOs e diretores buscando capacitação em mercado financeiro — não para se tornarem analistas de investimentos, mas para guiar decisões estratégicas.

Afinal, entender como o dinheiro circula ajuda a prever onde surgirão os principais riscos (e as melhores oportunidades).

Mercado financeiro: muito mais do que ações e bancos de investimento

Especialistas da área reforçam que o mercado financeiro abrange um ecossistema complexo, composto por:

Fintechs , que estão revolucionando meios de pagamento e oferta de crédito;

Fundos de investimento , nos quais grandes corporações e investidores alocam recursos para projetos de expansão;

Mercado de câmbio , essencial para empresas que negociam com o exterior;

Tecnologias como IA e blockchain , abrindo espaço para novos modelos de negócios e produtos financeiros.

Para dominar esse leque de possibilidades, não basta ler relatórios ocasionais ou acompanhar o noticiário econômico. É preciso formar uma base sólida que engloba conceitos de macro e microeconomia, bem como entender como funcionam os principais ativos e o papel dos bancos centrais no equilíbrio do sistema.

Como executivos e empresas ganham ao ter uma visão estratégica do mercado financeiro

Imagine uma startup que planeja captar recursos para expandir suas operações. Ter um profissional que domine a dinâmica do mercado financeiro pode ser o fator decisivo para negociar melhores taxas, atrair investidores estratégicos e estabelecer parcerias sólidas com bancos ou fintechs.

Já em grandes corporações, entender o mercado internacional ajuda a direcionar fusões e aquisições, além de definir estratégias de investimento em novos produtos ou tecnologias.

Em todos os casos, há ganhos reais:

Tomada de decisão baseada em cenários : menos “achismos” e mais embasamento econômico para antecipar riscos; Proteção contra volatilidades : uso de derivativos e outras ferramentas para minimizar impactos de oscilações cambiais ou de preços de commodities; Melhor alocação de recursos : escolha mais acertada de quais projetos investir, levando em conta o custo de capital e as perspectivas de retorno;

Está na hora de levar esse tipo de análise para o seu dia a dia? Garanta sua vaga no Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul.

Conheça o Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul

Para atender à crescente demanda de executivos e profissionais que desejam entender de forma prática o mercado financeiro, a EXAME — maior plataforma de negócios do Brasil —, em parceria com a Saint Paul — uma das principais escolas de negócios do mundo —, desenvolveu o Pré-MBA em Mercado Financeiro.

Em quatro aulas, você terá acesso a:

Conceitos fundamentais de macro e microeconomia, essenciais para ler cenários e entender a movimentação de juros e inflação;

Introdução a derivativos , renda fixa e renda variável, para que você compreenda como empresas e investidores se protegem e buscam lucro;

Tecnologias emergentes (IA, blockchain, PIX e DREX), que já estão transformando o setor;

Aula ao vivo e interativa com o especialista Maurício Godoi , profissional com vasta experiência em grandes instituições financeiras;

Certificado de participação assinado pela EXAME e Saint Paul, reforçando seu currículo em um setor que paga salários altamente competitivos.

Além das aulas, você terá 1 ano de acesso ao EXAME Pass, com livros digitais, reportagens exclusivas e trilhas de educação. Tudo isso por apenas R$ 37 — bem abaixo do valor que o conhecimento adquirido pode gerar em oportunidades futuras.

Chegou o momento de dominar informações-chave que podem evitar perdas milionárias e garantir seu lugar de destaque em um dos setores mais promissores do país. Inscreva-se agora no Pré-MBA em Mercado Financeiro da EXAME e Saint Paul.

QUERO FAZER PARTE DA TURMA DO PRÉ-MBA EM MERCADO FINANCEIRO