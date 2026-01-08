Empresa gaúcha diversifica negócios, entra no varejo e fatura R$ 125 mi

Com mais de 40 anos de atuação industrial, Acrilys, de Caxias do Sul (RS), dá um passo estratégico ao avançar para o varejo e ampliar sua atuação para novos segmentos, como mobiliário plástico, logística e acessórios de viagem. A movimentação, acompanhada de um reposicionamento de marca e de mudanças na governança, resultou em crescimento de 15,7% no faturamento em 2025, que alcançou R$ 125 milhões.

Especializada em soluções acrílicas e plásticas para a indústria — com forte presença no setor automotivo —, a companhia acelera sua estratégia de diversificação e passa a se posicionar como um ecossistema de soluções industriais e comerciais, ampliando o portfólio para atender também mercados de consumo mais dinâmicos.

Sob a liderança de Álvaro Brezolin, que assumiu como CEO há um ano, a Acrilys atravessa um processo de reestruturação estratégica e fortalecimento da governança corporativa. Com passagens por empresas como Seven Boys e Dagnese, Brezolin conduz a reorganização do modelo de negócio, agora estruturado em novas verticais voltadas à indústria e ao varejo. Entre elas estão soluções para logística e armazenagem, mobiliário plástico e malas de viagem.

As mudanças também alcançam a área de Gestão de Pessoas, com foco ampliado em retenção e capacitação de talentos. A empresa passa a operar com um conselho consultivo, reforçando a transparência e a sustentabilidade das decisões estratégicas. “A Acrilys é uma empresa com mais de 40 anos de mercado que evolui para oferecer múltiplas soluções industriais e, agora, de consumo, com um olhar atento às necessidades do varejo. Somos um ecossistema de soluções industriais e comerciais, presente em diferentes momentos da vida das pessoas e preparado para um futuro de crescimento sustentável e diversificado”, afirma Brezolin.

O reposicionamento dá continuidade a um movimento iniciado há cerca de uma década, quando a empresa de origem familiar começou a estruturar seu plano de sucessão. Hoje, a segunda geração já está à frente do negócio e vem sendo preparada para sustentar esse novo ciclo de crescimento. “Somos uma empresa familiar, construída sobre a confiança. Até pouco tempo, todos os nossos processos — da criação de produtos à gestão e à exploração de mercado — eram conduzidos internamente. Agora, alcançamos um estágio de maturidade que exige olhar para o futuro, formar novas lideranças e assegurar que a Acrilys siga crescendo com solidez”, destaca Lucia Pescador, presidente do Conselho Consultivo e sócia-fundadora da empresa, ao lado do marido, o empresário Solivan Pescador.

Novas verticais

A diversificação se materializa em três frentes principais. Uma delas é a linha exclusiva de mobiliário plástico voltada a ambientes corporativos, redes de restaurantes e franquias. Outra é a Navegat, marca de bagagens e acessórios de viagem, com foco em design e durabilidade. A terceira envolve logística e armazenagem, com contentores sob medida para varejo e indústria, com destaque para o Bin, caixa-pallet empilhável e de alta capacidade de carga. Com esse novo portfólio, a empresa passa a atuar em mercados que exigem maior frequência de reposição e oferecem maior margem de valor agregado, ampliando as possibilidades de crescimento.

Além do avanço no mercado doméstico, as exportações já representam 12% do faturamento da Acrilys. A meta é alcançar 20% em dois anos, com foco em países como México, Chile, Argentina, Paraguai e Peru. O desempenho é sustentado por investimentos contínuos em inovação. Nos últimos dois anos, a companhia destinou R$ 15 milhões a P&D, tecnologia e modernização de processos, incluindo o desenvolvimento de máquinas próprias para ampliar a customização das soluções oferecidas ao mercado.

Indústria segue como pilar

Apesar da expansão para o varejo, o DNA industrial permanece como um dos pilares centrais da empresa. A estratégia inclui investimentos em engenharia aplicada, tecnologia de ponta, transformação de polímeros e processos de alta precisão, com soluções sob medida e co-criação junto aos clientes industriais. “O mercado industrial, altamente técnico e exigente, continua sendo um dos pilares da Acrilys. Voltamos nossos esforços para a indústria, ao mesmo tempo em que nos abrimos a mercados de consumo mais dinâmicos, onde a velocidade de reposição e o valor agregado ampliam o potencial de crescimento”, reforça Brezolin.

A Acrilys opera uma matriz produtiva complexa e diversificada, com atuação em injeção plástica, vacuum forming, além de matrizaria própria para fabricação de moldes e matrizes. A empresa conta com cerca de 400 colaboradores, distribuídos em três unidades localizadas em Caxias do Sul e São Francisco de Paula (RS). No campo ambiental, a companhia avança em sua agenda ESG, com a conquista da certificação ISO 14001, que reconhece boas práticas ambientais e de gestão de resíduos.