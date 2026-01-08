Como um simples guia está ajudando empresas a sair do discurso e partir para a ação

(Luis Alvarez/Getty Images)
Redatora
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15h31.
Empresas com grandes ideias que nunca saem do papel enfrentam o ciclo da empolgação inicial seguido pela estagnação. Para quebrar esse padrão, uma ferramenta simples tem ganhado espaço entre líderes que buscam transformar visão em execução concreta, o steering guide. A metodologia foi detalhada por Andrea Olson, CEO da Pragmadik.
A proposta do steering guide é criar um documento de uma página que conecta o plano estratégico com ações do dia a dia. Ao invés de depender de memorandos semanais ou decisões centralizadas, o modelo ajuda os times a tomarem decisões alinhadas com os objetivos da organização de forma autônoma e consistente. As informações foram retiradas de Inc.
A estrutura do guia é dividida em três partes:
Ao organizar esses três elementos, qualquer colaborador pode entender como a visão macro da empresa se traduz em suas atividades diárias.
Um dos maiores desafios da execução é manter a consistência. O steering guide atua como um filtro de decisão compartilhado, tornando mais claro o que priorizar e como agir em momentos de dúvida. Para os líderes, a ferramenta reduz a tentação de seguir “modas estratégicas” e evita redirecionamentos constantes que travam o progresso.
Para as equipes, o guia oferece clareza sobre expectativas, reduz incertezas e estimula a tomada de decisão autônoma. Ele também cria um senso de responsabilidade coletiva e engajamento com os resultados.
Implementar o steering guide é simples e pode ser feito em uma semana:
Mais do que uma ferramenta de gestão, ele é uma ponte entre intenção e ação. Em um ambiente corporativo onde a execução vale mais do que promessas, esse modelo oferece uma vantagem competitiva ao transformar consistência em resultado.
