Como um simples guia está ajudando empresas a sair do discurso e partir para a ação

Empresas com grandes ideias que nunca saem do papel enfrentam o ciclo da empolgação inicial seguido pela estagnação. Para quebrar esse padrão, uma ferramenta simples tem ganhado espaço entre líderes que buscam transformar visão em execução concreta, o steering guide. A metodologia foi detalhada por Andrea Olson, CEO da Pragmadik.

A proposta do steering guide é criar um documento de uma página que conecta o plano estratégico com ações do dia a dia. Ao invés de depender de memorandos semanais ou decisões centralizadas, o modelo ajuda os times a tomarem decisões alinhadas com os objetivos da organização de forma autônoma e consistente. As informações foram retiradas de Inc.

O que é o steering guide

A estrutura do guia é dividida em três partes:

Princípio orientador: é o “norte verdadeiro” da estratégia, uma crença clara e duradoura que define como a empresa quer ser reconhecida e o que a diferencia. Compromissos centrais: são as promessas estratégicas que a organização se compromete a cumprir de forma contínua, mesmo quando for difícil. Esses compromissos guiam as áreas e departamentos com foco em resultados reais para clientes e stakeholders . Ações de apoio: comportamentos concretos que devem ser adotados pelas equipes. Elas são observáveis, mensuráveis e adaptáveis a cada área, como TI, finanças ou vendas.

Ao organizar esses três elementos, qualquer colaborador pode entender como a visão macro da empresa se traduz em suas atividades diárias.

O valor para líderes e equipes

Um dos maiores desafios da execução é manter a consistência. O steering guide atua como um filtro de decisão compartilhado, tornando mais claro o que priorizar e como agir em momentos de dúvida. Para os líderes, a ferramenta reduz a tentação de seguir “modas estratégicas” e evita redirecionamentos constantes que travam o progresso.

Para as equipes, o guia oferece clareza sobre expectativas, reduz incertezas e estimula a tomada de decisão autônoma. Ele também cria um senso de responsabilidade coletiva e engajamento com os resultados.

Como começar do zero

Implementar o steering guide é simples e pode ser feito em uma semana:

Redija o princípio orientador em uma frase clara e memorável.

Defina três compromissos centrais com base em trade-offs reais do negócio.

Escreva duas ou três ações de apoio para cada compromisso.

Publique o guia e integre o checkpoint aos processos de aprovação e rituais da equipe.

Amarre os indicadores-chave de desempenho (KPIs) à estrutura do guia.

Mais do que uma ferramenta de gestão, ele é uma ponte entre intenção e ação. Em um ambiente corporativo onde a execução vale mais do que promessas, esse modelo oferece uma vantagem competitiva ao transformar consistência em resultado.

