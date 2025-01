Essas pessoas transformaram seus hobbies em negócios digitais

Graças à internet, cada vez mais brasileiros estão provando que é possível transformar hobbies em fontes de renda sustentáveis. Transformando interesses como viagens, gastronomia ou artesanato em negócios lucrativos, diversos empreendedores estão desbravando nichos de mercado e conectando suas paixões a um público que busca experiências únicas.

A digitalização dos negócios tem sido fundamental para a criação de novas oportunidades econômicas no Brasil. De acordo com o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o comércio eletrônico brasileiro alcançou R$ 169,6 bilhões em 2023, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Esse avanço reflete o crescimento de empreendedores que usam a internet para criar e expandir seus negócios.

Quando o hobby se torna um negócio

Um desses exemplos é o de Mayumi Kurimori, fundadora da Vai Viver, uma agência de viagem com foco em ecoturismo. A engenheira e sua sócia, Cecília Fortunatti, começaram organizando excursões como hobby durante a universidade.

O interesse dos clientes cresceu, e as jovens empreendedoras entenderam que poderiam usar o alcance da internet para expandir, diversificar a receita e atrair viajantes de todo o mundo.

Hoje, a Vai Viver fatura cerca de R$ 3 milhões por ano, oferecendo mais de 50 experiências de ecoturismo personalizadas e colaborando com comunidades locais por todo o Brasil.

"Antes, fazíamos tudo manualmente com formulários do Google, mas ao migrar para uma plataforma de e-commerce, permitimos que nossos clientes comprassem diretamente pelo site, o que foi fundamental para escalar o nosso negócio", explica Mayumi. A empresa parceira escolhida para hospedar a loja virtual foi a Hostinger. Uma das líderes no mercado de hospedagem de sites brasileiros, a plataforma oferece soluções para democratizar a maneira como as pessoas estão empreendendo online.

"Nosso objetivo é simplificar o processo de hospedagem para que os empreendedores possam focar o crescimento de seus negócios", afirma Rafael Hertel, Country Manager da Hostinger no Brasil.

Com planos a partir de R$ 6,99 por mês, a empresa atende mais de 570 mil usuários somente no Brasil, e se destaca pela qualidade do suporte ao cliente, a alta disponibilidade de serviço (uptime de 99,9%) e os servidores localizados no Brasil e em outros locais ao redor do mundo.

Tecnologia como aliada

Com acesso a soluções voltadas para a tecnologia, os empreendedores têm, em comum, a liberdade de focar a melhoria e a expansão de seus negócios, confiando que a parte técnica está sendo adequadamente gerenciada.

Igor Ivanowsky, do projeto Keep Nomad, que ensina sobre como se tornar um nômade digital, destaca que criar o seu endereço online foi essencial para consolidar seu estilo de vida de viajante profissional.

Também cliente da Hostinger, Ivanowsky afirma que a flexibilidade e as ferramentas oferecidas pela plataforma permitiram a ele não só criar uma presença online de alta qualidade com sua equipe, mas também garantir estabilidade e desempenho para gerenciar seus projetos remotamente. "Hoje, não preciso mais correr atrás de clientes; a tecnologia permite que isso aconteça de maneira quase automática", acrescenta.

Outro exemplo de quem transformou sua paixão por WordPress em um negócio digital em crescimento constante é Micaela Soares, fundadora da Descomplicando Sites. Foi ao compartilhar seu conhecimento na internet por meio de um site profissional e de vídeos no YouTube que a criadora de conteúdo encontrou a liberdade de trabalhar de qualquer lugar enquanto lucra com um trabalho que traz muita satisfação.

Democratizando o acesso ao digital

O empreendedorismo no Brasil ainda é estimulado pela necessidade e falta de outras oportunidades no mercado de trabalho. A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021 mostra que 48,9% dos novos negócios no país são abertos ou mantidos com essa motivação.

Logo, em um país como o Brasil, onde mais de 84% da população está conectada à internet, segundo o TIC Domicílios 2023, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o acesso simplificado às ferramentas digitais pode ser a chave para impulsionar o crescimento de empreendedores.

Essas plataformas oferecem a infraestrutura necessária para que pequenos negócios e startups criem e mantenham suas presenças online com custo reduzido, permitindo que explorem mercados antes inacessíveis.

Isso motivou o lançamento do Criador de Sites com IA da Hostinger, uma ferramenta que permite gerar um site inteiro apenas com uma pequena descrição de três linhas. Foi uma virada de jogo o que tem sido uma inovação fundamental em um país como o Brasil, onde o crescimento de negócios digitais é impulsionado pela necessidade de soluções acessíveis e eficazes. "A partir de agora, qualquer pessoa, mesmo sem nenhum conhecimento técnico, consegue criar um site profissional", detalha o executivo.

Além disso, as ofertas de hospedagem da Hostinger são pensadas para serem escaláveis, atendendo desde pequenos blogs até grandes e-commerces. "Nossos planos são desenhados para crescer com nossos clientes. Desde o empreendedor individual até proprietários de lojas virtuais, todos encontram na Hostinger uma plataforma confiável e ajustável às suas necessidades", explica.

É justamente essa capacidade de adaptação e a qualidade do serviço que têm posicionado a Hostinger como uma parceira essencial, oferecendo tudo que você precisa para crescer online.

Um futuro em que paixão e negócio caminham juntos

Transformar hobbies em negócios reflete uma mudança significativa impulsionada pela internet, que tornou o empreendedorismo mais acessível e diversificado. Seja vendendo produtos artesanais, seja oferecendo serviços inovadores ou compartilhando conhecimentos únicos, os empreendedores de hoje estão redefinindo o que significa viver de suas paixões.

Com ferramentas apropriadas e o suporte de plataformas acessíveis, a possibilidade de transformar um interesse pessoal em uma fonte de renda nunca esteve tão ao alcance. Além disso, a revolução digital não é apenas sobre tecnologia, permitindo que mais pessoas criem suas próprias histórias de sucesso.

