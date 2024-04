Essa startup quer medir a saúde de funcionários das empresas e captou R$ 5 milhões

Em operação há poucos meses, a Oliv-e chegou ao mercado com a ideia de trazer mais conhecimento às empresas sobre a saúde dos funcionários. Uma dor no setor e um problema para o qual os planos de saúde não conseguiram resolver ao longo dos anos.

No modelo desenhado pela startup para entregar o serviço de saúde primária, estão teleconsultórios e totens de autoatendimento de saúde instalados em empresas. Nos primeiros, estruturados em cabines de 2 metros quadrados, os usuários fazem a leitura de sinais vitais em tempo real e têm privacidade para a realização de consultas.

Já os totens permitem triagens ou check-ups de saúde, com a captura de sinais vitais e a digitalização de documentos, a partir de ferramentas de inteligência artificial.

Como funciona o negócio

Em ambos os casos, os dados são conectados aos sistemas de gestão da área de recursos humanos das companhias, que podem usar as informações para promover ações preventivas e zelar por um ambiente mais saudável. No pouco tempo de vida, a startup conta no portfólio com 100 clientes, como TEM Saúde, Mercer Marsh e Leve Saúde, nos quais alocou 120 dispositivos.

A startup tem na operadora Claro a principal parceira de uma terceira linha de receita, um cartão de benefícios em que oferece descontos em medicamentos e exames. Entre os serviços, estão ainda consultas de telemedicina ilimitadas, e presenciais, com cobrança a partir de R$ 50,00. Atualmente, mais de 120.000 usuários usam o programa, número que a startup pretende elevar para 300.000 até dezembro.

Para dar a escala ao modelo, a Oliv-e captou R$ 5 milhões, em rodada seed coberta pelo fundo Revolution, veículo da gestora Oasis Ventures. É o segundo aporte da Oliv-e, que começou com R$ 800.000, um pré-seed com dinheiro dos próprios sócios e de investidores-anjo.

“Nós temos a necessidade de caixa para escalar a quantidade de dispositivos instalados nos clientes, tanto cabines quanto os totens, porque nós pagamos por eles antecipadamente e recebemos um valor mensal dos nossos clientes. O payback vem ao longo do ano”, afirma João Furlan, um dos fundadores e diretor de inovação da Oliv-e. A expectativa é de que o negócio encerre o ano com 150 dispositivos em funcionamento.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Qual é o futuro do negócio

O empreendedor criou o negócio com outros quatro sócios: Lucilio Saraiva, Marcos Peano e Gonçalo Eiró, executivos com os quais compartilha outras experiências no mercado de trabalho. De acordo com Furlan, os recursos serão usados também para o desenvolvimento de funcionalidades para avançar em setores para além do corporativo.

“Um dos novos mercados que estamos desenvolvendo com o aporte é o desenvolvimento do hardware para bioimpedância e eletrocardiograma. São produtos que vão beneficiar não apenas os nossos potenciais clientes, com totens e cabines, mas abrem um mercado muito grande em academias e clínicas de nutricionistas”, afirma Furlan.

Outra tecnologia em construção é de análise facial, com a identificação de manchas e rugas do rosto, o que pode abrir caminho para a oferta de produtos em redes de farmácias. A intenção é contribuir para aumentar o maior fluxo aos locais. “Isso pode significar aumento de venda e também do tíquete médio”, diz.

O negócio está estruturado por um modelo de cobrança mensal, costurado por contratos de dois anos, incluindo tanto o equipamento quanto os atendimentos. No caso dos cartões de benefícios, a startup cobra um valor mensal por cartão ativo nas empresas ou nos clientes da Claro - aqui, no valor de R$ 30,00. Neste primeiro ano, a Oliv-e estima um faturamento de R$ 5 milhões.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024