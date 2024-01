Claro, Tim ou Vivo? Saiba qual operadora tem a internet móvel mais rápida

A mais recente pesquisa Speedtest, referente ao quarto trimestre de 2023, revela um cenário de equilíbrio nas velocidades e consistência da internet móvel entre as operadoras Claro, TIM e Vivo no Brasil. Segundo os dados, não há diferença estatística significativa entre as três empresas.

Nas medições de velocidade mediana de download, a Vivo alcançou 49,63 Mbps, seguida de perto pela TIM com 49,42 Mbps e pela Claro, que registrou 47,57 Mbps. A análise da Speedtest Intelligence enfatiza a ausência de um vencedor estatístico claro neste aspecto.

O estudo também avaliou a consistência da conexão, considerando a frequência com que as velocidades permaneceram acima de 5 Mbps para download e 1 Mbps para upload. Aqui, as três operadoras novamente se destacaram por sua proximidade, todas ultrapassando a marca de 85% de consistência: Claro e Vivo com 86,3% e TIM com 85,4%.

Operadora Velocidade Média de Download (Mbps) Consistência (%) Vivo 49,63 86,3 TIM 49,42 85,4 Claro 47,57 86,3

Além das operadoras, o relatório também abordou os dispositivos móveis de ponta. Entre os mais rápidos, o iPhone 15 Pro mostrou-se ligeiramente superior em velocidade de download, enquanto o Galaxy S23 liderou em upload.

No entanto, as diferenças foram mínimas, mantendo um padrão de empate técnico entre os dispositivos.

Nome do Dispositivo Mediana de Download (Mbps) Mediana de Upload (Mbps) Mediana de Latência Multi-Servidor (ms) iPhone 15 Pro 279,33 22,22 40 iPhone 15 Pro Max 271,28 21,42 43 Galaxy S23+ 265,09 25,09 39 Galaxy S23 265,03 25,26 39 Galaxy S23 Ultra 237,84 23,71 40

Por outro lado, a pesquisa apontou diferenças significativas na velocidade da internet móvel entre diferentes regiões do Brasil. O Distrito Federal lidera com uma velocidade mediana de download de 98,28 Mbps. O Rio de Janeiro e o Ceará seguem na lista, com 57,37 Mbps e 55,13 Mbps, respectivamente. Esses dados ressaltam a influência de fatores geográficos e de cobertura na qualidade da conexão móvel no país.