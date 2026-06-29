Escolher o que construir é o novo desafio do mercado

Durante duas décadas, montar uma empresa de tecnologia seguiu um roteiro quase litúrgico: validar uma dor, desenhar uma interface amigável, buscar capital, inflar o time técnico, lançar o MVP, tracionar a operação, queimar caixa para contratar mais gente e repetir o ciclo.

Crescer, na cabeça do mercado, virou sinônimo de aumentar a estrutura. Mais gente significava mais valor; e custo fixo alto era lido como prova de robustez. A gente cultivava a vaidade de ostentar estruturas gigantescas.

A inteligência artificial está quebrando essa lógica de forma irreversível. Não por mágica, mas porque mudou a matemática que equilibra ideia, execução e escala.

Hoje, um fundador sem formação em engenharia coloca um produto funcional de pé em dias. Times pequenos escrevem código complexo, automatizam rotinas inteiras e fazem análises de mercado profundas com uma eficiência que, pouco tempo atrás, exigiria uma rodada de investimento e meses de contratação.

Mas existe um ponto que boa parte do mercado ainda não digeriu. Quando construir fica trivial, a vantagem competitiva sai da mão de quem constrói e migra para a cabeça de quem decide o que construir.

Essa frase deveria estar pregada na parede de toda empresa: a IA não dispensa visão estratégica. Ela encarece, e muito, o custo de não ter uma.

A barreira técnica deixou de existir

Com agentes autônomos, copilotos de desenvolvimento e pesquisa automatizada, transformar uma ideia em protótipo virou commodity. Qualquer um faz. E é aí que mora o risco: uma geração inteira de empreendedores passou a confundir velocidade de desenvolvimento com validação de mercado. Esse é um erro caro.

Antes, a dificuldade técnica funcionava como um freio saudável. Construir custava caro e demorava, o que obrigava o empreendedor a pensar, testar a dor no cliente e refinar o modelo antes de escrever a primeira linha de código.

Esse freio sumiu. Dá para ter uma ideia no café da manhã e um MVP rodando à tarde. Parece libertador, mas vira armadilha quando se pula a etapa mais dolorosa: provar que existe um problema real, frequente e valioso antes de jogar energia na solução.

A IA acelera a engenharia, mas não substitui a verdade soberana das vendas. A dor ainda precisa ser real. A distribuição ainda decide quem sobrevive. A execução ainda separa o discurso bonito do CNPJ que gera caixa.

O fundador vira orquestrador

O papel de quem lidera mudou. O fundador deixa de ser o executor técnico ou o gestor de pessoas e passa a ser orquestrador de sistemas. É o que Paul Graham batizou de "founder mode": quem comanda não pode se isolar atrás de relatórios e camadas de gerência.

A empresa operada por IA exige direção clara, contexto e julgamento. Sem direção, ela multiplica ruído, fragmenta dado e acelera o caos. Com direção, a execução vai a outro patamar.

Para a próxima geração de empresas vencedoras, usar IA para escrever textos melhores no marketing ou responder chamados mais rápido no suporte será commodity de sobrevivência. O prêmio irá para quem redesenhar a operação inteira para rodar sem fricção: menos e-mails, menos dado perdido entre sistemas que não conversam, menos reunião para descobrir um número que já deveria estar automatizado.

Do software que organiza ao sistema que executa

Durante décadas, compramos sistemas para transferir o trabalho do papel para telas bonitas. O CRM registrava a venda, o ERP registrava o estoque, o dashboard mostrava o gráfico. Quem movia o dado de uma tela para a outra ainda era uma pessoa, na mão.

Estamos entrando na era da camada operacional agêntica. Em vez de apenas mostrar o que precisa ser feito, o sistema põe a mão na massa, interpreta contexto, recomenda rota, transforma dado bruto em decisão e decisão em ação comercial.

A Sequoia tem chamado isso de "services as the new software". Em vez de vender uma licença para a equipe operar, a próxima onda entrega o resultado pronto: o fluxo resolvido, auditável e garantido.

É exatamente essa lógica que aplico hoje na ESCALE.Biz. Em vez de empilhar mais uma ferramenta no colo do dono de pequena e média empresa, a proposta é entregar o caminho pronto, com método e tecnologia, para que ele escale sem montar uma estrutura pesada. Para esse empreendedor, o que importa é quanto resultado cada real investido e cada pessoa do time conseguem gerar.

A IA não perdoa bagunça

Aqui vai o alerta de quem viveu a garagem, o bootstrap e a trincheira de um M&A complexo: a IA não perdoa desorganização. Se a empresa tem dado quebrado, processo confuso, sistema desconectado e decisão sem dono, a automação não salva ninguém. Ela só acelera o caos e corrói a margem mais rápido.

O empreendedor da próxima década vai precisar abandonar a vaidade da estrutura grande e abraçar a disciplina da estrutura inteligente. Vence quem redesenha o modelo de negócio ao redor da tecnologia. Acumular ferramentas, por si só, não muda o jogo.

O capital ainda conta, mas pesa menos no começo. O time ainda conta, mas pode ser menor e mais sênior. A tecnologia ainda conta, mas ficou acessível a quem tem clareza. A ideia conta, desde que resolva uma dor real. E a execução conta mais do que nunca.

No fim, construir ficou fácil. Difícil, e valioso, é saber o que merece ser construído.