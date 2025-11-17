Empresas podem dobrar sua rentabilidade com funcionários que dominam os números

Ter uma boa estratégia de mercado não garante sucesso financeiro. O diferencial está em como a empresa gerencia suas finanças, controla recursos e toma decisões que aumentam a rentabilidade e a competitividade.

Um estudo, publicado em 2019 pelo Swedish House of Finance, mostra que empresas com gestores que dominam finanças apresentam desempenho superior.

Segundo os pesquisadores, esse conhecimento permite adotar práticas financeiras mais eficientes, criar valor e superar limitações financeiras.

Finanças que impulsionam a carreira

Em um mercado em que finanças são o idioma que todos falam, compreender os números corporativos deixou de ser tarefa exclusiva de especialistas e passou a ser uma necessidade nas decisões estratégicas no negócio.

Saber interpretar balanços, fluxo de caixa, entender como taxas e cenários econômicos impactam o negócio não é mais luxo, é exigência para quem deseja crescer, liderar e entregar bons resultados.

Profissionais que entendem profundamente os números e sabem traduzir dados financeiros em decisões estratégicas são mais valorizados, ganhando autonomia, confiança da liderança e maiores chances de avançar para cargos de maior responsabilidade.

Para quem quer dominar as finanças de verdade

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em finanças corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

