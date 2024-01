Com programa bem estruturado, voluntariado corporativo cresce 600% na Mondelēz Brasil

Quando uma empresa contribui com a comunidade ao seu redor, todos ganham – e os benefícios vão muito além do que se vê da porta para fora, como o impacto social gerado ou o incremento da reputação institucional. Internamente, há melhora do clima organizacional, atração de talentos, desenvolvimento de competências, maior vínculo entre os colaboradores e reforço dos valores e propósito corporativos, entre outros ganhos.

Cada vez mais companhias estão enxergando esse mérito. Segundo análise do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE), baseada nas pesquisas que realizou na última década, as ações sociais corporativas no país vivem um crescimento sustentado e qualificado, com programas mais institucionalizados e com maior capacidade de mobilização e resposta às demandas da sociedade.

Cultura do voluntariado

A Mondelēz International, líder mundial em snacks, é uma referência nesse sentido. A companhia encerrou 2023 com resultados expressivos associados ao seu impacto positivo nas comunidades em que está inserida, por meio da promoção da cultura do voluntariado e de campanhas de doação.

No Brasil, apenas nas ações de voluntariado, a empresa somou 4 mil horas e 1,2 mil participações, ampliando sua atuação social em 600% com relação ao ano anterior. Além disso, expandiu a abrangência dos projetos para seis estados brasileiros, atingindo colaboradores que se interessavam em exercer o voluntariado e não tinham disponibilidade anteriormente.

Em prol do desenvolvimento das comunidades

Para viabilizar essa evolução, a principal estratégia de investimento social da Mondelēz é a plataforma ChangeMakers, que conecta funcionários da corporação a ONGs e instituições que precisam de voluntários. A ferramenta já completou dez anos globalmente e há dois foi lançada no Brasil.

Segundo a empresa, a plataforma tem três pilares: o voluntariado presencial ou virtual, em que os colaboradores podem utilizar suas habilidades individuais para contribuir com projetos sociais; as missões de propósito, com foco em sustentabilidade e bem-estar, que fomenta ações dos colaboradores fora da empresa; e as campanhas de doação que englobam ajuda humanitária e solidária, por exemplo.

“Iniciamos um processo de transição da perspectiva filantrópica para uma de desenvolvimento das comunidades em que atuamos. Isso significa que temos indicadores internos de voluntariado, bem como um planejamento que conecta nossos públicos internos e externos, temas importantes como diversidade e inclusão, sustentabilidade ambiental e outras agendas estratégicas para a companhia”, detalha a assessoria de imprensa da Mondelēz Brasil.

Incentivo ao voluntariado no horário do expediente

Uma das ações de destaque via ChangeMakers em 2023 foi o projeto Aconselhamento Profissional, que une jovens em situação de vulnerabilidade social com colaboradores de diversas áreas e posições hierárquicas da companhia para desenvolverem uma jornada factível de seus sonhos pessoais e profissionais.

“Para a missão, os voluntários foram capacitados para direcionar os jovens acerca de sua autocompreensão enquanto indivíduos, buscar e organizar suas ambições, além de compreender as oportunidades profissionais alinhadas ao seu perfil”, conta a MDLZ.

Os participantes são ainda orientados sobre como se portar em uma entrevista de emprego, montar um currículo e um perfil do LinkedIn, além de ter acesso a material para desenvolver soft skills. Ao encerrar o programa, eles também podem participar, de forma preferencial, dos processos seletivos de Jovem Aprendiz e Estágio da Mondelēz Brasil.

Em 2023, a iniciativa beneficiou mais de 160 jovens, por meio de encontros realizados com mais de 230 voluntários da Mondelēz. No fim, quatro desses jovens foram contratados para continuar suas jornadas de desenvolvimento profissional dentro da companhia.

Dia Nacional do Voluntariado

Mais um exemplo de iniciativa é o Change Day, que aconteceu no Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto, e mobilizou mais de 430 voluntários. A ação disponibilizou para a população do entorno das fábricas em Curitiba (PR) e Vitória de Santo Antão (PE) mais de 2 mil serviços nas áreas de saúde, empregabilidade, cidadania, empreendedorismo, meio ambiente e lazer.

Em 100% dessas iniciativas, a organização permite que a doação de tempo e conhecimento seja durante a jornada de trabalho, aumentando a oportunidade de participação. O cenário é bem diferente do universo corporativo em geral, em que somente 5,6% das ações são realizadas no horário comercial, conforme Censo do Voluntariado Corporativo 2023, da CBVE.

Doações financeiras e de alimentos

Para os colaboradores que não podem doar o seu tempo, também há a possibilidade de ajudar outros projetos com doação financeira, que é duplicada por meio do match da companhia.

A campanha para o Outubro Rosa é um desses projetos. Como forma de apoio às vítimas de câncer, no ano passado, mais de 350 lenços foram arrecadados e entregues ao Instituto de Quimioterapia e Beleza (SP), ao Hospital do Câncer de Pernambuco e à Associação Amigos do HC (PR).

“O recurso financeiro foi inicialmente direcionado a um projeto que apoia mulheres vítimas de violência doméstica, que confeccionaram os lenços e se beneficiaram com a renda gerada pela produção dos mesmos”, explica a assessoria.

Outro exemplo bem-sucedido é a campanha Desejos de Natal 2023. Após a arrecadação de colaboradores e match da Mondelēz Brasil, a Cruz Vermelha São Paulo converteu o recurso financeiro obtido em kits de Natal (com cesta básica, calçados e brinquedos) e os destinou a 240 famílias socioeconomicamente vulneráveis.

Fora as doações financeiras, a doação de alimentos é outra relevante frente social da MDLZ no país. Em 2023, foram doadas mais de 364 toneladas de alimentos através do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do governo federal, por exemplo, que permite direcionar os produtos a bancos de alimentos.

A companhia ainda contribui com demandas emergenciais. No início de 2023, a Mondelēz Brasil apoiou o movimento SOS Litoral Norte, da Cruz Vermelha São Paulo, por exemplo. Foram doados 760 quilos de produtos e realizada uma campanha de arrecadação financeira e quatro ações de voluntariado na triagem de produtos e roupas às vítimas das enchentes.

Fazer o certo está no DNA da companhia

Todas as ações integram a estratégia de sustentabilidade da Mondelēz International, que consistentemente busca contribuir positivamente com o meio ambiente e com as suas comunidades, liderando mudanças onde a companhia está mais presente.

“Por meio de iniciativas como essas, colaboramos para a construção de uma cultura corporativa baseada em valores como solidariedade e responsabilidade social, essenciais para um negócio sustentável.”

As campanhas de voluntariado e de doação estão, sobretudo, alinhadas ao propósito do negócio, o “Snacking Made Right”, que significa o snack certo, para o momento certo, produzido da maneira certa.

Por isso, segundo a MDLZ, promover ações de impacto, que de fato façam a diferença para as pessoas e o planeta, é uma de suas principais missões. Afinal, fazer o snack do jeito certo não está ligado apenas à produção do produto em si, mas a tudo que se relaciona com o negócio. “Juntos, fazemos o que é certo, que é fazer o bem”, diz a companhia.