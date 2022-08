Apaixonada por TI, ela fundou uma startup tech que ensina empresas o "beabá" da LGPD

A Privacy Tools é uma plataforma genuinamente brasileira e dedicada à proteção de dados pessoais. A startup, a primeira privacy tech do país (termo que descreve empresas que aplicam tecnologia para a privacidade de informações), nasceu para pôr à prova a capacidade de empresas em gerir de maneira segura dados e informações de seus clientes — uma tônica que ganhou ainda mais relevância com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por trás do negócio está a empreendedora gaúcha Aline Deparis, fundadora e CEO da empresa. Além da liderança na startup, a paixão e talento em tecnologia também a levaram a ocupar importantes cargos no universo tecnológico do país, como o de presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul (Assespro-RS) e do Conselho das Entidades de TI do estado (CETI-RS).

História da empreendedora

Nascida em Viadutos, cidade gaúcha com pouco mais de 4.000 habitantes, Deparis começou sua vida profissional logo cedo, ajudando seu pai na administração de duas propriedades rurais produtoras de soja e laranja.

Apesar da inclinação para o agro, ela decidiu seguir uma trajetória diferente: formou-se em administração e logo migrou para a área de tecnologia, onde de fato encontrou a aptidão para empreender.

A primeira incursão na vida empreendedora foi em 2009, ano que fundou o primeiro negócio tecnológico em busca de apoio do programa de incentivo de pesquisas e projetos Finep e da PUC do Rio Grande do Sul. De olho na bolsa de 120.000 reais, ela e um colega fundaram a startup Maven Inventing Solutions, especializada em publicação digital de conteúdo com um software que facilitava a leitura de jornais e revistas online.

O empreendimento bem-sucedido inspirou a executiva a fundar, anos depois, uma empresa de identidade visual baseada em blockchain. A nova empreitada, no entanto, não deu muito certo. Segundo a empreendedora, o principal impeditivo para que o negócio decolasse foi a inexperiência do Brasil com o assunto — já explorado com mais afinco por outras economias do mundo.

De portas fechadas, o negócio acabou servindo de estímulo para que ela buscasse novas tendências e oportunidades de negócio, mas desta vez, com maiores chance de engrenarem no Brasil. Da ideia nasceu, em 2019, a Privacy Tools, plataforma que facilita a adequação de empresas à LGPD com ajuda de tecnologias como blockchain e inteligência artificial.

“Passamos um ano testando a viabilidade dessa inovação no Brasil e vimos que era hora”, diz a empreendedora. “Depois da aprovação da LGPD, o negócio decolou. “Hoje as empresas sabem que cuidar dos dados é questão de sobrevivência, não há mais aquele processo de convencimento. O crescimento tem acontecido de forma natural”.

Como está a Privacy Tools hoje

A intenção da empresa é nadar de braçada em um mercado ainda pouco explorado, mas que cresce na medida que as companhias são pressionadas a se adequarem a novas legislações: o de proteção de dados.

Os esforços dos primeiros anos já surtiram resultado: de um ano para cá, a Privacy Tools multiplicou por seis, e hoje atende uma carteira com mais de 600 clientes, de empresas de pequeno porte a grandes corporações listadas em Bolsa.

A milésima da Bossanova

Em março deste ano, a Privacy Tools se tornou a milésima empresa investida da Bossanova, micro venture capital brasileiro. O título veio após uma rodada de R$ 2 milhões, que também teve a participação da gestora Domo.

“Foi um marco não apenas para a Bossanova, mas também para nós. É uma grande alegria ser a milésima empresa”, diz.

Planos da startup

Hoje, além de dedicar parte do tempo e esforços em crescimento da empresa — a intenção é quadruplicar as receitas em 2022 — Deparis também pretende ampliar sua colaboração com o ecossistema de tecnologia e startups do país mentorando mulheres que desejam seguir carreira em tecnologia. “Para o futuro, quero posicionar a Privacy Tools como a maior e melhor plataforma brasileira de proteção de dados, e mobilizar todo o ecossistema é parte importante para isso”, diz.

