Privacy Tools recebe aporte de R$ 2 milhões de Bossanova e Domo

A Privacy Tools, plataforma de privacidade e proteção de dados, recebeu investimento de 2 milhões de reais da Bossanova, micro venture capital especializada em aportes pré-seed para startups, além da gestora Domo Invest. Esse valor servirá para estruturação da equipe de marketing, ampliação do time de desenvolvimento de software próprio, serviço gerenciados e treinamentos.

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

“Estamos muito animados com o novo round e prevemos um crescimento exponencial nos próximos três anos. Um dos nossos maiores desafios é garantir atualização legislativa e tecnológica para podermos entregar produtos mais adequados a cada tipo de demanda, com diferenciais inovadores e a criação de patentes”, afirma Aline Deparis, CEO, que espera conquistar a liderança do setor.

Neste ano, a startup criará uma área de treinamentos, com ensino à distância e certificações oficiais, além de apostar em novas tecnologias e em serviços com soluções mais eficientes para cada público-alvo. “Estamos em ano eleitoral e soluções da Privacy Tools são essenciais para que todos atuem de modo idôneo e seguro”, diz Franco Pontillo, gestor do Fundo Anjo e sócio na DOMO.

Por sua vez, a expectativa é otimista em relação ao desempenho da plataforma, de acordo com João Kepler, CEO da Bossanova. “Depois de superarem por todas as etapas de análises e crivos que temos dentro da nossa companhia, confirmamos o potencial de mercado da Privacy Tools”, diz o executivo, que recebeu a proposta da startup devido à proximidade com esse tipo de negócio.

Assine a EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras!