Embraer e GlobalX assinam intenção de compra de até 200 aviões elétricos

Nesta quarta-feira, 16, a Eve, empresa de mobilidade urbana da Embraer, e a companhia americana Global Crossing Airlines Group, Inc. (GlobalX), assinaram uma carta de intenção de compra de até 200 aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais (eVTOL, na sigla em inglês).

A encomenda faz parte da lista de 1.785 pedidos de aeronaves eVTOLs que a Eve tem previsão de entregar até 2026. A conclusão das transações contempladas na carta de intenções está sujeita à execução de acordos definitivos e ao recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias.

"Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a GlobalX, que maximizará nossos esforços para estruturar as operações de Mobilidade Aérea Urbana. A experiência deles como companhia aérea contribuirá para a expansão e a implementação do eVTOL da Eve na América do Norte”, disse Andre Stein, co-CEO da Eve, em um comunicado no site da companhia.

Segundo Ed Wegel, presidente e CEO da GlobalX, os eVTOLs permitirão expandir o mercado da companhia aérea por todo o sul da Flórida, levando clientes para voos nos Aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, bem como voos locais dentro de Key West e Flórida Keys, Nápoles e Palm Beach.

Além disso, a empresa da Embraer formou um consórcio para liderar projetos de Mobilidade Aérea Urbana entre o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) e o Centro de Convenções de Miami Beach. Além da brasileira, fazem parte do acordo a americana SkySports e a L3Harris Technologies.