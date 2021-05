Em mais uma baixa no BB, presidente da Previ renuncia

O presidente do Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, José Maurício Pereira Coelho, renunciou ao cargo na tarde desta terça-feira depois de três anos.

A saída de José Maurício acontece na prática a partir de 14 de junho de 2021 e é mais uma baixa no alto escalão da empresa, que está com novo presidente desde abril, quando André Brandão saiu do comando da empresa após divergências com o Palácio do Planalto.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o pedido de renúncia aconteceu à pedido do novo presidente da instituição, Fausto Ribeiro. O executivo estaria sob pressão de aliados do presidente Jair Bolsonaro por cargos.

Na época, o presidente do Conselho de Administração do banco, Elio Magalhães, também saiu da instituição.

Em nota, a Previ destacou bons resultados da gestão de José Maurício à frente do fundo de gestão. Atualmente, a Previ tem mais de R$ 230 bilhões em ativos.

Em 2020, o resultado acumulado do plano foi positivo em R$ 13,9 bilhões.

O recém-empossado presidente do Banco do Brasil, Fausto Andrade Ribeiro, irá manter o plano de demissão voluntária e o de fechamento de agências, aprovado no início do ano, como parte da estratégia de reduzir os gastos recorrentes em 3 bilhões de reais ao ano. O plano do banco é diminuir em até 10 bilhões de reais as despesas acumuladas até 2025.