Acabou o luxo: ex-bilionário cripto está em prisão denunciada por más condições

Depois de ter o pedido de fiança negado em um tribunal de magistrados das Bahamas, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, pode passar até dois meses na prisão de Fox Hill, uma instalação que oferece condições insalubres e coleciona relatos de abusos físicos contra os prisioneiros.

Bankman-Fried perdeu tudo com o colapso de sua corretora de criptomoedas, que foi à falência em menos de uma semana ao ser envolvida em polêmicas sobre a má gestão de ativos de investidores e o uso excessivo e alavancagem.

Autoridades nas Bahamas supostamente encaminharam Bankman-Fried para a ala médica de Fox Hill após uma audiência realizada em 13 de dezembro. O advogado de Sam Bankman-Fried disse que ele estava tomando medicamentos antes de sua prisão em 12 de dezembro, incluindo Adderall e antidepressivos, mas não está claro se o ex-CEO cumprirá pena na instituição correcional, em sua unidade médica ou em um local alternativo.

De acordo com um relatório de 2021 do Departamento de Estado dos EUA, as condições em Fox Hill eram “duras”. As investigações concluíram que a instalação estava superlotada, os prisioneiros tinham má nutrição, cuidados médicos inadequados e o sanemanento básico era precário. O relatório também alegou casos de abuso físico por agentes penitenciários.

“As celas de segurança máxima para homens mediam aproximadamente 1,83 metro e acomodavam até seis pessoas sem colchões ou banheiros”, diz o relatório. “Os presos removem dejetos humanos com baldes. Os presos reclamaram da falta de leitos e de roupa de cama. Alguns internos desenvolveram feridaas por deitarem no chão descoberto. O saneamento era um problema geral e as celas estavam infestadas de ratos, larvas e insetos.”

Fox Hill é a única prisão das Bahamas, e o Carmichael Road Detention Center foi planejado para estadias de curta duração. No entanto, o comissário de serviços correcionais das Bahamas, Doan Cleare, disse que a maioria das instalações foi reformada após o relatório do Departamento de Estado e não há mais “problemas com roedores.”

Bankman-Fried provavelmente permanecerá sob custódia nas Bahamas até fevereiro, enquanto o processo de extradição com os Estados Unidos avança. O ex-CEO da FTX enfrenta acusações do Departamento de Justiça, da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) relacionadas a fraudes cometidas contra investidores e credores.

Muitos no espaço cripto pediram a prisão de Bankman-Fried após a crise de liquidez e a subsequente falência da FTX. O ex-CEO fez uma 'turnê de pedido de desculpas' pelos principais meios de comunicação quase até o momento em que foi preso pelas autoridades das Bahamas, embora muitos apontassem inconsistências e falsidades em suas declarações.

Absolutely baffling that SBF settled in the Bahamas and chose to stay even after the FTX collapse, presumably knowing the conditions of the prison.

Clearly didn’t believe for one second he would be arrested.

He’s likely praying for extradition now. https://t.co/4QSg2isycf

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) December 14, 2022