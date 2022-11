Após demissão em massa, Meta deve deixar principal escritório no Brasil

Com tamanho corte de custos, os efeitos da decisão já chegaram à operação da empresa no Brasil.

Segundo informações apuradas pelo Estadão, o braço brasileiro vai deixar a Infinity Tower, prédio no bairro do Itaim, em São Paulo, lar da Meta desde 2012, e que também abriga os escritórios de Apple, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bloomberg.

Com a mudança, a Meta permanecerá apenas com os escritório do edifício B32, localizado na Avenida Faria Lima, também no bairro do Itaim, e no qual está desde 2020.

Big techs pisam no freio

Com os executivos de tecnologia cada vez mais pessimistas em relação à economia, o setor demitiu 9.587 empregos em outubro, o maior número mensal desde novembro de 2020, segundo a consultoria Challenger, Gray & Christmas. A Challenger contabiliza cortes de empregos anunciados ou confirmados por empresas de telecomunicações, eletrônica, fabricação de hardware e desenvolvimento de software.

O segundo trimestre de 2020 ainda é o pior período de três meses para demissões desde o início da pandemia, mas no acumulado do ano, 2022 já está pior, de acordo com Roger Lee, do Layoffs.fyi.

Mais de 104.000 trabalhadores de startups perderam seus empregos até agora este ano, comparado a cerca de 81.000 postos perdidos em 2020. As estimativas do Layoffs.fyi diferem das da Challenger porque incluem números de reportagens da mídia que as empresas podem não ter confirmado.