Eletrificação e multimodais: os planos da empresa gaúcha que conquistou mais de 140 países

Com mais de 75 anos de história, a Marcopolo evoluiu de uma pequena fabricante de ônibus em Caxias do Sul (RS) para uma multinacional com produtos em mais de 140 países – e com um portfólio que inclui ônibus rodoviários e urbanos, micro-ônibus e soluções para o setor metroferroviário.

A empresa alcançou uma receita líquida de R$ 1,9 bilhão no segundo trimestre de 2024, um aumento de 43,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse crescimento reflete a maior demanda por viagens de ônibus, tanto no turismo quanto no transporte público. Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), os brasileiros estão viajando mais de ônibus. Entre outubro e dezembro de 2023, mais de 10 milhões de pessoas pegaram a estrada, representando um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Os vários meios de transporte podem se complementar, contribuindo para a gestão pública da mobilidade, a redução de custos e a melhoria da fluidez do trânsito nas cidades, além de promover melhor qualidade de vida nas cidades”, afirma André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Inovação e sustentabilidade como pilares

A inovação é um dos pilares da companhia. Um dos exemplos recentes são os veículos da Geração 8, que trazem avanços tecnológicos que garantem maior segurança e conforto.

A estrutura reforçada desses veículos, que é reconhecida e certificada internacionalmente, oferece mais proteção em caso de colisões, enquanto as poltronas são projetadas ergonomicamente para oferecer mais conforto.

Interior do ônibus da Marcopolo Geração 8: conforto e tecnologia de ponta para uma viagem mais segura. (Marcopolo/Divulgação)

No campo da sustentabilidade, os ônibus da Geração 8 também se destacam por seu coeficiente aerodinâmico reduzido, que resulta em menor consumo de combustível e emissão de poluentes.

Além disso, a Marcopolo expandiu suas operações para o transporte ferroviário com a Marcopolo Rail, que oferece soluções para o transporte multimodal. Um exemplo prático desse avanço são as composições fornecidas para o aeroporto de Guarulhos (SP).

Na Marcopolo, inovação também é sinônimo de sustentabilidade. Uma das grandes apostas da companhia para os próximos anos é a descarbonização do transporte coletivo no Brasil.

A empresa foi responsável pela produção do primeiro ônibus 100% elétrico fabricado totalmente no Brasil (Attivi Integral), como também foi pioneira no lançamento do primeiro micro-ônibus híbrido (elétrico/etanol) produzido no Brasil com tecnologia nacional, ajudando a reduzir significativamente as emissões de gases poluentes e ruídos.

O compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental é parte fundamental da estratégia empresarial. Para isso, a companhia tem investido continuamente em processos mais eficientes e sustentáveis em suas fábricas e em ações junto às comunidades onde a empresa está presente.

O reaproveitamento de materiais, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a utilização de fontes de energia renovável são algumas das iniciativas que demonstram o compromisso da Marcopolo e que têm auxiliado a companhia a alcançar suas metas de sustentabilidade.

“A mobilidade sustentável será alcançada com a adoção de diferentes modais para que a população possa se locomover de maneira rápida, eficiente e confortável, utilizando mais o transporte coletivo do que transporte individual”, afirma o CEO da companhia.

A busca pela excelência em sustentabilidade da Marcopolo é comprovada pelas certificações ISO 14001 (Meio Ambiente), ISO 9001 (Qualidade) e ISO 45001 (Saúde e Segurança).Essas certificações atestam o cumprimento de padrões internacionais rigorosos em relação às práticas ambientais, à qualidade dos produtos e à saúde e segurança dos colaboradores.