Em 2025, o Parque Ibirapuera recebeu 17 milhões de visitas. Pelos mesmos portões passam quem vai correr de manhã, quem marcou um almoço e quem comprou ingresso para um festival. É esse movimento que a Urbia, administradora do parque desde outubro de 2020, oferece às marcas, aos comerciantes e aos organizadores de eventos.

A entrada no Ibirapuera é gratuita. A receita da concessionária vem de patrocínios e contratos para explorar restaurantes, quiosques e espaços para eventos. Em agosto, a empresa informou à EXAME que esperava faturar entre R$ 140 milhões e R$ 160 milhões em 2026, com receitas de patrocínios, shows, restaurantes e outras atividades comerciais.

Seis anos depois do início da concessão, uma pesquisa da Nexus mostra que 75% dos paulistanos avaliam o parque como "bom" ou "excelente". O índice chega a 94% entre quem esteve lá na última semana ou no último mês. Nesse grupo, três em cada quatro dizem que o Ibirapuera melhorou nos últimos três ou quatro anos.

O parque foi inaugurado em 1954, nas comemorações dos 400 anos de São Paulo, com um conjunto arquitetônico concebido por uma equipe que incluía Oscar Niemeyer. Em 2025, registrou 17 milhões de visitas, segundo a Urbia.

Esse movimento tem peso na negociação com patrocinadores, operadores de restaurantes e produtores de eventos. Para a Prefeitura, o mesmo fluxo ajuda a sustentar um contrato que também obriga a concessionária a cuidar de cinco parques menores.

O que os paulistanos aprovam no Ibirapuera

Em uma pergunta espontânea, 51% dos entrevistados citaram o Ibirapuera como o melhor parque da cidade. Villa-Lobos e Cândido Portinari, agrupados no levantamento, apareceram com 12%, seguidos pelo Parque do Carmo, com 11%. Entre os serviços avaliados, limpeza e conservação receberam 72% de avaliações boas ou ótimas. Os grandes eventos ficaram com 71%, a segurança com 60% e a alimentação com 56%.

O apoio à concessão de parques públicos à iniciativa privada foi de 67%, ante 26% de desaprovação. Entre os visitantes frequentes do Ibirapuera, o apoio chegou a 79%. Entre quem nunca foi ao parque, ficou em 55%. Mesmo no grupo contrário ao modelo, a conservação do Ibirapuera recebeu nota média de 8,2 em uma escala de zero a dez, ante 8,9 entre os favoráveis.

A pesquisa também encontrou dúvidas sobre o funcionamento do contrato. Antes de receber a explicação sobre o modelo, 31% dos entrevistados disseram que concessão é a contratação de uma terceirizada para serviços como limpeza e segurança. Outros 11% entenderam que o espaço havia sido vendido. No Ibirapuera, a área segue pública e a empresa assume a gestão, a manutenção e as obras previstas em um contrato de 35 anos.

A Nexus entrevistou presencialmente 2.020 moradores de São Paulo com 16 anos ou mais, entre 6 e 12 de agosto. A margem de erro informada é de 2,2 pontos percentuais para a amostra total, com nível de confiança de 95%. A percepção de melhora foi medida a partir da lembrança dos frequentadores sobre o parque nos últimos anos.

Como a Urbia transforma visitação em receita

A entrada é gratuita, e a concessionária ganha dinheiro ao ceder espaços, fechar contratos de publicidade e patrocínio e explorar serviços como a locação de equipamentos.

Em agosto, Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia Parques, afirmou que o Ibirapuera realiza cerca de 90 eventos por ano. O calendário pesa na projeção de receita. “O dezembro para a gente é muito importante”, disse Lloyd ao citar a concentração de receitas no último trimestre.

Ao perguntar sobre marcas e eventos, a Nexus apresentou duas opções aos entrevistados. A primeira descrevia o parque na configuração atual, com marcas e eventos. A segunda propunha um parque sem marcas, eventos e as melhorias citadas no questionário, como quadras reformadas e banheiros em funcionamento. A primeira foi escolhida por 76% dos entrevistados, e a segunda, por 14%.

O balanço auditado da empresa responsável pelo lote dos seis parques mostra quanto sobra depois dos custos e despesas. Em 2025, a concessionária teve receita líquida de R$ 144,7 milhões, alta de 22%, e lucro líquido de R$ 1,4 milhão, ante R$ 15,5 milhões em 2024.

O lucro antes do resultado financeiro cresceu, mas as despesas financeiras passaram de R$ 5,1 milhões para R$ 32,2 milhões. Segundo o balanço, com a conclusão de obras, encargos que antes eram incorporados ao custo dos ativos passaram a ser reconhecidos diretamente no resultado.

Quem paga pelas obras e pela manutenção

A Urbia afirma ter investido mais de R$ 360 milhões no Ibirapuera desde que assumiu a gestão, além da outorga fixa de R$ 70,5 milhões prevista no contrato.

Entre as intervenções estão o restauro do Planetário e da Oca, a ampliação da rede de bebedouros e a recuperação de áreas verdes. A conta diária corre em paralelo. Segundo Lloyd, limpeza, segurança e outros serviços de manutenção e zeladoria do Ibirapuera somaram mais de R$ 100 milhões em 2025.

A Marquise José Ermírio de Moraes, projetada por Niemeyer e reaberta em janeiro, teve outra fonte de recursos. A obra foi executada pela Urbia e financiada pela Prefeitura, que informou investimento de mais de R$ 86,9 milhões na recuperação de 27 mil metros quadrados.

Parte da receita gerada no Ibirapuera ajuda a manter os parques Jacintho Alberto, dos Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Roberto Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade, incluídos na mesma concessão.

Para a Urbia, o incentivo é atrair marcas, eventos e operadores comerciais para o endereço que concentra o público. Para a Prefeitura, o resultado do contrato também depende da qualidade da manutenção nos cinco parques com menor potencial de receita. É uma parte da concessão que a pesquisa sobre o Ibirapuera deixa em aberto.