Ele não foge da luta

O empresário mineiro Tales Vilar, de 39 anos, tem uma rotina desafiadora. Ele divide seus dias como vice-presidente global do Cartão de TODOS, holding de negócios fundado por seu pai, Al- tair, em 2001. Além disso, é CEO da MaisTODOS, uma fintech fundada por ele com soluções para pessoas jurídicas, como uma conta bancá- ria sem mensalidade ou anuidade. Em meio a tudo isso, ainda tem tempo para presidir a ONG Planeta de TODOS, um projeto pessoal para dar moradia e apoio a imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica em cidades da Europa e do Brasil.

Os dois negócios exigem dedicação. O Cartão de TODOS é a maior operação no país de um cartão de desconto com acesso a serviços de saúde, lazer, educação, entre outros. A MaisTODOS é uma fintech com a missão de potencializar as relações de consumo das famílias e empre- sas ao conectar soluções financeiras com o apoio da tecnologia. Tales é de Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Na juventude, ao lado do irmão Ícaro, mudou-se para Ribeirão Preto, no interior paulista, para fazer faculdade. Acabou ficando na cidade porque viu potencial para os negócios — e mora ali até hoje.

ATRÁS DO BALCÃO

Formado em economia pela Universidade de São Paulo, Tales tem MBA em gestão estratégica pelo Insper. A primeira experiência profissional veio na virada dos 16 anos, como auxiliar administrativo nas lojas do pai. Na época, trabalhava no controle de estoques e lançamentos financeiros. Na Clínica de TODOS, ele foi o primeiro funcionário. Cabia a ele cuidar da recepção do estabelecimento.

Ao longo da sua carreira, passou por diferentes áreas no grupo da família. Hoje, é responsável pelos times de operações, cobrança, inteligência de negócio, marketing e relacionamento com o cliente. A maior afinidade é com a área de marketing, muito em razão de sua trajetória profissional. “Uma das maiores conquistas foi a estruturação do marketing nacional da rede”, diz o empresário. Os primeiros anos da expansão do Cartão de TODOS foram marcados pela escassez de verbas para projetar a marca em muitas mídias. Partiu de Tales a ideia de negociar com a apresentadora Ana Maria Braga o papel de embaixadora da marca. “Também negociei com as tevês para veicular as propagandas, com a produtora e com a agência, tudo na base da performance”, diz ele, ao reforçar o fato de ele ter garantido contratos dependentes de uma boa conversão de clientes.

Na virada dos anos 2010, esse tipo de negociação ainda engatinhava no mercado publicitário, sobretudo o ligado às emissoras de tevê. O esforço de Tales trouxe resultados concretos. Em 12 meses, o Cartão de TODOS ganhou 1 milhão de cartões ativos, quantia equivalente ao que a empresa tinha levado dez anos para obter. Apesar do “case” no marketing, o empresário garante que todas as áreas são muito importantes. Elas exigem dedicação para alcançar bons resultados.

AMBIÇÃO GLOBAL

A estruturação do marketing nacional foi um trabalho desafiador no passado. Hoje, Tales aponta para outra frente que demanda muito cuidado: a internacionalização dos negócios. Atualmente, além do Brasil, há operações na Colômbia. A principal diferença é o nível de bancarização da população. “O Brasil tem um sistema financeiro muito particular”, explica o empresário, sobretu- do sobre o uso de cartão de crédito, cuja adoção por aqui está acima da média entre os países da América Latina. “Na Colômbia não temos as mesmas características daqui com relação à concessão de crédito e aos modelos de pagamento recorrente”, diz ele. “Assim, a solução foi moldar os negócios à demanda local.”

Tantas atribuições, no Brasil e no exterior, exigem de Tales uma boa gestão do tempo entre diferentes negócios. Por isso, conta com a ajuda de alguns “escudeiros” na hora de delegar tarefas. Na MaisTODOS, a ajuda vem do administrador Vinicius Arruda, um dos fundadores e atualmente vice-presidente da fintech. Por ali, a estrutura mais horizontal estimula um contato maior com os C-levels. No Cartão de TODOS, o suporte vem dos administradores Jorge Yamaguchi e Leon Calixto, líderes de diversas frentes por ali. “Consegui desenvolver a minha carreira graças a boas pessoas do meu lado”, afirma. “Se você tem pessoas em quem confia e que produzem resultados, dá para conciliar as diferentes atribuições.”

NADA FICA PARA DEPOIS

Além de saber delegar, outra característica é ser resolutivo. Essa é uma lição aprendida com o pai dele, que costuma dizer: “Eu não gosto de pessoas com iniciativas, eu gosto de pessoas com ‘acabativas’”. Tales procura seguir a mesma linha. “Estou sempre preocupado em finalizar os projetos que começo”, diz. Ao redor, ele nota, é comum ver gente começando um projeto e levar meses ou até anos sem o empreendimento conquistar algo. “Prefiro conduzir minha gestão com pequenos marcos o tempo inteiro”, diz. Em breve, Tales assumirá o comando do Grupo TODOS. Com isso, virão novas atribuições. Para ele, em uma empresa familiar é muito importante o diálogo entre os fundadores e seus sucessores. Assim, todos podem colocar seus interesses para convergir a um consenso. “É um processo de um ano, pelo menos”, diz. Momentos críticos como a sucessão de uma empresa exigem ritos bem estruturados. Tales conta com os conceitos de ad- ministração solidária, preceitos defendidos por seu pai na condução dos negócios do Cartão de TODOS a ponto de terem virado tema de um livro escrito por ele em 2023. “Sei que somos uma empresa diferente. Somos muito mais solidários entre nós do que na maioria das empresas”, diz Tales. “Esse ‘diferente’ é um grande impulsionador do nosso crescimento.”