Ele fez da tragédia pessoal o combustível para educar empreendedores

Após perder a mãe para o câncer aos 14 anos e o pai aos 17, vítima da depressão, o catarinense Lucas Schweitzer viu-se diante do desafio de assumir as rédeas da própria jornada antes mesmo da maioridade.

Foi no empreendedorismo que encontrou a fórmula para construir uma nova trajetória, superar dores pessoais e transformar uma história marcada por perdas em um ecossistema de educação empreendedora hoje em expansão nacional.

Hoje, aos 36 anos, ele lidera o crescimento do Empreende Brazil, plataforma criada em 2014, no Sul do país, e que vem ampliando presença geográfica, áreas de atuação e modelos de receita. O projeto já realizou 15 edições em regiões como Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país, com ações que impactaram diretamente mais de 200 mil empreendedores e, indiretamente, cerca de 1 milhão de pessoas. A iniciativa deixou de operar apenas como organizadora de eventos e passou a atuar como um hub de desenvolvimento de negócios, lideranças e conexões.

A estratégia de expansão ganhou musculatura com um modelo baseado em licenciamento, o que permitiu acelerar a presença nacional em regiões como Santa Catarina, São Paulo, Centro-Oeste e Amazônia. “Percebi que a minha dor era a mesma de muitos empreendedores brasileiros: ninguém ensina a empreender no Brasil, e cada um acaba buscando esse conhecimento à sua própria maneira”, afirma Schweitzer.

O avanço mais recente ocorreu no agronegócio. Em parceria com o Grupo Roça Agronegócio, do empresário Erley Storari, o grupo lançou o Empreende Brazil Agro, braço voltado ao setor rural e integrado à programação da Norte Show 2026, em Sinop, no Mato Grosso.

A iniciativa levou ao evento nomes como Ricardo Amorim, Sérgio Sacani e Pablo Spyer, além de estruturar um pavilhão próprio dedicado a conteúdo, networking e geração de negócios. Segundo os organizadores, a feira recebeu cerca de 100 mil visitantes e movimentou aproximadamente R$ 4 bilhões em negócios.

“Com base na nossa experiência em fomentar a educação empreendedora e compartilhar tendências globais aplicadas às carreiras e aos negócios, levamos grandes nomes do ecossistema empreendedor para a Norte Show e desenvolvemos uma área exclusiva para estimular debates, conteúdos e conexões estratégicas”, destaca o empreendedor.

A expansão do grupo também avançou na diversificação de frentes de atuação. O Empreende Brazil Club foi criado como uma plataforma contínua de relacionamento entre empresários, focada em networking estruturado, experiências exclusivas e missões internacionais. Uma das mais recentes ocorreu na China, com foco em inovação e tendências globais.

O principal palco do ecossistema, no entanto, segue sendo o Empreende Brazil Conference, que chega à sua 14ª edição nos dias 22 e 23 de maio, na Arena Opus, em São José, na Grande Florianópolis.

O evento deve reunir mais de 6 mil participantes presenciais, além de empresários, investidores e executivos de diferentes regiões do país. Entre os palestrantes confirmados estão Augusto Cury, Roberto Justus, João Kepler, Carlos Wizard, João Branco e Carlos Ferreirinha.

Com o tema “Seleção Empreendedora do Brasil”, a conferência terá mais de 12 horas diárias de conteúdo, distribuídas em trilhas voltadas a gestão, vendas, inovação, tecnologia, pessoas e performance. A programação inclui ainda uma feira de negócios com mais de 100 expositores, rodadas de networking, pitches e experiências voltadas à geração de oportunidades.

Além dos palcos

Paralelamente à atuação empresarial, Schweitzer passou a investir na construção de autoridade intelectual. Em fevereiro deste ano, lançou o livro “Os Códigos da Vida Empreendedora”, que alcançou o topo da categoria Negócios da BookInfo e entrou na lista geral dos mais vendidos da Veja.

Na obra, o empreendedor apresenta uma metodologia baseada nos “sete níveis da vida do empreendedor”, conectando desenvolvimento pessoal e evolução empresarial. “O empreendedorismo transformou a minha vida e tenho como missão disseminar a educação empreendedora como ferramenta de transformação de vidas, negócios e do nosso país”, afirma.

Hoje, o Empreende Brazil se posiciona como um ecossistema sustentado por educação, comunidade e modelos escaláveis de crescimento. Um movimento que reflete a visão de Lucas Schweitzer de que empreender pode ser, antes de tudo, uma ferramenta de transformação individual e coletiva.