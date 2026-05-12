Reality quer mostrar por que o trabalho na boleia ainda pode ser atrativo

A escassez de motoristas profissionais no Brasil chegou a um nível tão crítico que já deixou de ser apenas uma preocupação das transportadoras. Virou estratégia de marca, disputa por talentos e, agora, até reality show.

A PX, plataforma catarinense de tecnologia para logística de cargas, atenta a esse gargalo, assumiu o patrocínio oficial do Master Driver Brasil, reality que vai eleger o melhor caminhoneiro do país e distribuir R$ 500 mil ao vencedor. Produzido pela Próspero Films, o programa será exibido no YouTube no segundo semestre de 2026, em dez episódios eliminatórios.

A iniciativa nasce em meio a um cenário de crise geracional no transporte rodoviário. Segundo dados da consultoria Ilos, o Brasil perdeu 1,2 milhão de motoristas profissionais em uma década, uma queda de 22%. Hoje, quase 60% dos motoristas brasileiros têm mais de 51 anos, enquanto apenas 4% têm até 30 anos.

O dado expõe um gargalo estratégico para a economia brasileira. O transporte rodoviário responde por cerca de 63% da movimentação de cargas no país, o que torna a falta de renovação da categoria um risco direto para cadeias produtivas, custos logísticos e competitividade.

“O Master Driver Brasil é um investimento estratégico no futuro do transporte rodoviário brasileiro, não apenas entretenimento”, afirma André Oliveira, presidente da PX. “Nossa missão é mostrar ao mercado e à sociedade que ser motorista é muito mais que dirigir. É uma profissão que exige excelência técnica, inteligência operacional e profissionalismo.”

O reality também faz parte de uma estratégia mais ampla da PX, que vem acelerando sua expansão nacional. Em março, a empresa inaugurou uma nova sede em São Paulo, com 40 profissionais e capacidade para 90 postos de trabalho. A meta é ativar 25 mil prestadores no estado ao longo de 2026.

Fundada em 2019, em Joinville, a PX conecta motoristas profissionais e ajudantes de carga e descarga a operações logísticas em todo o país. Em 2024, a empresa registrou R$ 180 milhões em faturamento e dobrou esse esse número em 2025. O plano declarado pela empresa é atingir R$ 1 bilhão em receita até abril de 2027.

Exposição para transportadoras

A frente de entretenimento é uma das apostas da empresa para ampliar a visibilidade da marca e reposicionar a profissão de motorista no imaginário do mercado. Além do Master Driver Brasil, a PX firmou patrocínio ao Corinthians para a temporada 2026/27, com exposição da marca no calção do time profissional masculino, e também à equipe de Felipe Giaffone na Copa Truck 2026.

No campo social, a empresa lançou o Instituto Motorista do Futuro, braço sem fins lucrativos voltado à habilitação de novos motoristas, formação profissional e apoio às famílias dos profissionais. A iniciativa responde ao mesmo problema estrutural que inspirou o reality: a falta de renovação da categoria e o risco de déficit de mão de obra nos próximos anos.

A proposta do programa é combinar competição, qualificação técnica e valorização profissional. As provas serão desenvolvidas com especialistas do setor e devem avaliar habilidades ligadas à condução, segurança, tomada de decisão e eficiência operacional.

Além da disputa, o reality aposta na força das histórias pessoais dos participantes. A ideia é transformar motoristas profissionais em protagonistas de uma narrativa que ajude a reposicionar a imagem da profissão diante das novas gerações.

Para as transportadoras, o formato também funciona como vitrine. As empresas poderão indicar seus melhores motoristas, transformando reconhecimento interno em exposição nacional. Os profissionais selecionados para o Top 10 representarão suas transportadoras no programa, fortalecendo a reputação das companhias como empregadoras em um mercado cada vez mais pressionado pela falta de mão de obra qualificada.

A apresentação será de César Urnhani, piloto de testes da indústria automobilística há 35 anos, apresentador de TV e rádio, palestrante e embaixador oficial da campanha Maio Amarelo.

As inscrições são gratuitas e voltadas a motoristas profissionais maiores de 18 anos, com CNH categoria C, D ou E válida e residência no Brasil. O período de inscrição vai de 22 de abril a 22 de maio de 2026, pelo site oficial do Master Driver Brasil.

O ecossistema da PX reúne o aplicativo Motorista PX, o Ajudante PX, a Academia PX e o Radar PX, ferramenta proprietária de antifraude e acompanhamento profissional. A empresa atua na digitalização de uma cadeia historicamente fragmentada, tentando reduzir custos fixos, melhorar eficiência operacional e ampliar segurança nas contratações.

Com o reality, a PX tenta ir além da intermediação tecnológica. A aposta é que a valorização pública da categoria ajude a enfrentar uma das maiores fragilidades estruturais da logística brasileira: a dificuldade de atrair novos profissionais para a estrada.

Num país onde quase tudo depende do caminhão, a falta de motoristas já deixou de ser apenas um gargalo invisível da economia. Virou pauta de negócio, disputa por talentos — e agora, também, entretenimento.