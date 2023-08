Elas devem faturar R$ 615 milhões em 2023. Conheça as novas startups aceleradas pela Endeavor

A Endeavor anuncia nesta quarta-feira, 16, as startups para a nova edição do Scale-Up, programa que semestralmente seleciona negócios com alto potencial de crescimento e de escalar. O grupo reúne 47 empresas, divididas entre fintechs, healthtechs, climate techs, proptechs e web3.

No programa, ao longo de cinco meses os empreendedores startups participam de mentorias e aprendem a lidar com diferentes situações que impactam o cotidiano dos negócios. Desde as fases de captação e contratação até como manter a expansão sustentável, principalmente em tempos de parcos recursos.

Para esta turma edição, 700 empresas foram analisadas. Entre os atributos para a seleção, a Endeavor considerou:

Liderança

Potencial de contribuição para com o ecossistema de empreendedorismo

Os diferenciais competitivos

Potencial do negócio de escalar

A seleção também se preocupou com a diversidade dos empreendedores, dentro dos critérios ESG. No grupo das 47 empresas, 15 negócios foram criados por mulheres e nove por pessoas negras. “Acreditamos que o potencial do nosso ecossistema só será completo com mais diversidade e inclusão”, afirma Melina Moulaidis, diretora de ESG da Endeavor.

No total, as startups registraram faturamento de 168 milhões de reais em 2022. O valor representa uma média de R$ 3,5 milhões em receita para cada negócio. Para este ano, as expectativas estão elevadas e os números superam R$ 615 milhões, alta de 266%.

Outra característica das empresas escolhidas é o nível de capital recebido. O montante está em quase 1 bilhão de reais, com financiamento médio de 19.000.

Quais são as startups selecionadas

As startups que trabalham com a ofertas de soluções B2B lideraram o grupo de escolhidas. 13 startups, representando 27,6% do total, estão nesta categoria.

Na sequência, estão 11 fintechs, 7 healthtechs, 7 proptechs e 6 climate techs. Por último, aparecem 3 startups de web3, com operações dedicadas a novas fronteiras tecnológicas como blockchain e criptoativos.

B2B

4Intelligence

Arcca

Assis

BITi9 - Business IT Innovation

Bpool

BrandLovrs

Creators

Dattos

Jusfy

NewTail

Superfrete

Visio.ai

Latitud

Fintechs

BankMe

Barte

Lend

Palenca

Principia

QFlash

Shipay

Transfeera

Vexpenses

z1

Tensec

Climate techs

Aravita

Circular Brain

Future Carbon

Galy.co

Muda meu mundo

zMatch

Healthtechs

Arvo Saúde

Bliss Saúde

Eyecare

Fiibo

Kuri

Mais Dental

Nina Saúde

Proptechs

Web 3.0