Transfeera ultrapassa marca de R$ 24 bilhões transacionados

A Transfeera, fintech que fornece infraestrutura de pagamentos para empresas, está comemorando seu sexto aniversário. Desde 2017 no mercado a empresa teve um crescimento de 200% ano a ano, atingindo a marca de R$ 19 milhões em faturamento em 2022 e nesses seis anos no mercado já movimentou mais de R$ 24 bilhões. No portfólio de clientes, estão marcas como iFood, Ambev, Hotmart, Eshows, RaiaDrogasil, CVC, Safe Way e Grupo Soma.

“Desde a criação da Transfeera, em 2017, sempre trabalhamos focados no sonho grande de conectar empresas a infraestrutura brasileira de pagamentos de forma simples, com alto padrão de segurança e eficiência. Encarando a realidade de como as coisas são de fato e com o pé no chão. Começamos pequenos e em seis anos já temos grandes conquistas, que nos dão ainda mais energia para continuar focados em entregar uma infraestrutura de pagamentos que transforme o complexo em simples”, afirma Fernando Nunes, cofundador e CEO da Transfeera.

Além disso, os serviços da fintech intensificam e colaboram para o crescimento dos parceiros. Um exemplo é o caso da Eshows, marketplace de música ao vivo que entrega soluções para a jornada de contratação e gestão musical, que iniciou o trabalho com a Transfeera em novembro de 2020 e, até o momento, teve um crescimento de 1.863% em transações de pagamentos.

Impacto no mercado

Nesta mesma linha, a Safe Way, gateway de pagamentos, com recente entrada na fintech, em julho de 2022, até o momento teve um crescimento de 50.071% em transações de pagamentos e recebimentos, um dos maiores índices até agora em tão pouco tempo.

Há ainda o case da Transportadora Brasil Central, que, desde dezembro de 2021 com serviços da Transfeera, calculou registra crescimento de 1.233% em transações de pagamentos, valores os quais juntos totalizam aproximadamente 175.311% de crescimento junto com a Transfeera.

“Nossa missão é tornar os processos de pagamentos de nossos clientes mais práticos e fáceis. Então, poder notar o crescimento deles junto com à Transfeera é definitivamente maravilhoso. Mais uma vez trazemos a palavra intensidade à tona. Em seis anos no mercado financeiro atingimos um nível, sem dúvidas, excepcional”, diz o CEO da fintech.

