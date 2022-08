EBANX lança API de câmbio para facilitar transferências internacionais

Dados do Banco Central mostram que o mercado de transferências internacionais cresceu 15,4% no Brasil em 2021, na comparação com o ano anterior. Apenas no ano passado, as operações de envios e recebimentos de dinheiro realizadas por brasileiros ultrapassaram a marca de US$ 5,5 bilhões. Destes, US$ 1,6 bilhão foi enviado ao exterior, e US$ 3,9 bilhões recebidos – altas de 8,69% e 18,39%, respectivamente.

Num momento de transformação e diversificação do setor financeiro, as empresas do ramo podem se beneficiar dessa tendência ampliando o portfólio de serviços disponíveis. Foi com essa proposta que a Remessa Online, que foi adquirida pelo Ebanx em 2021 – e é hoje a maior plataforma brasileira para envio e recebimento de dinheiro do exterior –, desenvolveu uma API de câmbio. A tecnologia pode ser incorporada às plataformas das empresas, que passam a utilizar a infraestrutura tecnológica de transferências internacionais do Ebanx dentro do conceito de Foreign Exchange as a Service (FXaaS), em português, “câmbio como serviço” – e uma evolução das soluções de Software as a Service.

“Com esta API, permitimos que fintechs ofereçam operações de câmbio a seus clientes através de uma solução segura e controlada, com o selo de robustez e escalabilidade que estampa tudo que o Ebanx faz”, aponta João Del Valle, cofundador e CEO do Ebanx, principal plataforma de pagamentos na América Latina.

API de câmbio

Com a API de câmbio do Ebanx, corretoras de investimentos, bancos, carteiras e contas digitais podem integrar a funcionalidade ao próprio app ou site. Todas as interações dos usuários acontecem no ambiente digital da empresa, o que significa que os clientes interagem em uma interface com a identidade visual da marca.

“A integração da API de câmbio possibilita que parceiros ofereçam o serviço de transferências internacionais dentro de sua plataforma, sem ter de se preocupar com a burocracia ou com o desenvolvimento de toda a tecnologia”, explica José Dias, diretor-executivo da Remessa Online.

O processamento das operações financeiras fica a cargo do Banco Topázio, do qual o Ebanx é sócio desde o início do ano passado.

Adotar a tecnologia inclui mais uma vantagem: a empresa não precisa investir tempo e dinheiro no desenvolvimento de uma solução própria. A API é uma alternativa rápida, segura e escalável para a organização oferecer esse serviço com agilidade. “A implementação resulta no incremento da oferta de serviços e automaticamente abre uma nova linha de receita”, afirma Dias.

Quem pode se beneficiar

Com a API do Ebanx, as empresas podem atender a clientes com necessidades globais relevantes, como a transferência entre contas para manutenção de brasileiros que moram no exterior, como filhos ou cônjuges, ou até mesmo estrangeiros que dependam financeiramente de residentes no Brasil.

Além disso, a API atenderá às necessidades de clientes que precisam transferir valores entre contas de mesma titularidade, assim como remessas para aplicação em corretoras de investimentos para compra e venda de capital. "Com essa novidade, as empresas poderão alcançar outros mercados e oferecer as melhores soluções de câmbio a seus clientes dentro de suas plataformas de forma rápida e segura", explica Dias.