Dono do Giga Atacado morre aos 89 anos

Horst Paulmann Kemna, fundador e presidente honorário da Cencosud, morreu nesta terça-feira, 11, aos 89 anos. Ele teve mais de 60 anos de atuação na indústria de varejo. No Brasil, a companhia chilena é controladora da rede Giga Atacado, Mercantil Atacado, GBarbosa e outras empresas.

A companhia divulgou um comunicado informando a morte do empresário, que esteve envolvido na transformação do setor de supermercados, shopping centers e varejo na América Latina.

Empreendedor desde criança

Horst Paulmann nasceu em 22 de março de 1935, em Kassel, Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, sua família emigrou para a Argentina e, em 1950, se estabeleceu em Temuco, no Chile.

Na Argentina, começou a trabalhar aos 13 anos como telefonista em Buenos Aires e, posteriormente, ajudou seu pai na fabricação de berços e brinquedos de madeira. Em 1952, a família adquiriu um restaurante de 160 metros quadrados em Temuco. Após a morte de seu pai em 1955, ele e seu irmão Jürgen assumiram o controle do negócio familiar.

Em 1962, decidiram fechar o restaurante e abrir o "Las Brisas", o primeiro supermercado de Temuco. Nos anos seguintes, o supermercado expandiu para outras cidades.

Na década de 1970, Paulmann começou a atuar de forma independente, adotando o conceito de supermercados de autosserviço, inspirado em modelos europeus. Em 1976, inaugurou o primeiro hipermercado Jumbo, em Santiago, com 4 mil metros quadrados, o maior do Chile na época.

Fundação da Cencosud

Com o sucesso do Jumbo, Paulmann fundou a Cencosud S.A., que se tornaria uma das maiores empresas de varejo do Chile. Em 1982, a companhia iniciou sua expansão internacional, chegando à Argentina.

Nos anos seguintes, a Cencosud diversificou suas operações, incluindo lojas de departamento (Paris), home centers (Easy) e shopping centers (Cenco Malls), com presença no Chile, Peru e Colômbia.

A abertura de capital em 2004 permitiu a expansão para o Peru, Brasil e Colômbia, com aquisições de redes como Disco, Vea, Makro e Basualdo (Argentina); GBarbosa, Bretas, Prezunic, Perini, Mercantil Atacado e Giga Atacado (Brasil); Carrefour (Colômbia); e Metro e Wong (Peru).

Em 2022, a Cencosud entrou no mercado dos Estados Unidos com a aquisição da rede The Fresh Market.

Paulmann presidiu a Cencosud até 2021, quando passou o comando para sua família, que deu continuidade ao legado empresarial. Mesmo após sua aposentadoria, ele continuou acompanhando as operações da empresa.