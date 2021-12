Dona do suco Maguary aposta em drinks sem álcool para faturar R$ 2 bi

A empresa britânica de bebidas Britvic quer deixar a vida de quem não bebe álcool mais interessante. A companhia está trazendo para o Brasil alguns dos seus drinks sem álcool de maior sucesso na Europa, com o objetivo de atender à demanda crescente do consumidor por bebidas mais naturais e saudáveis.

“Existia a ideia de que para socializar a pessoa tem que beber álcool, mas muita gente não quer mais isso. Estamos oferecendo algo sofisticado e saudável para esses momentos de descontração”, afirma Pedro Magalhães, presidente da Britvic no Brasil.

Dentre os produtos qe chegaram nos últimos anos estão as águas tônicas The London Essence, mais sofisticada, e Britvic Mixers, mais acessível. Há também a linha de xaropes da marca francesa Mathieu Teisseire, que existe já há 300 anos.

Com os novos produtos, a meta da companhia é chegar a um faturamento de 2 bilhões de reais no Brasil até 2025. A empresa vai fechar 2021 com faturamento de 1,2 bilhão de reais, crescimento de mais de 100% em relação aos 550 mil reais atingidos em 2015, quando a Britvic chegou ao Brasil.

Além dos drinks, a companhia conta com o crescimento da categoria de bem-estar, com leites vegetais, bebidas orgânicas e chás funcionais. “Enquanto os drinks ainda estão se estabelecendo, as vendas desses produtos saudáveis dobram a cada ano, estão dentro de uma tendência muito forte de consumo”, afirma Magalhães. Nesta frente, a companhia tem a marca de sucos orgânicos Pressade, a de leites vegetais Nuts, e a de chás Natural Tea.

A Britvic também tem forte presença no varejo com as marcas de suco Maguary e Dafruta, que estão na origem de sua presença no Brasil. Em 2015, a Britvic comprou a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (EBBA), dona das duas marcas de sucos. Em 2017 comprou também a Bela Ischia.

A Britvic teve crescimento de 40% nos últimos dois anos, impulsionado pelo comportamento do consumidor na pandemia. A preocupação com a alimentação saudável aumentou, e as compras no supermercado também, com as pessoas consumindo mais produtos dentro de casa. “A compra no mercado é nossa fortaleza, e nesse período aumentamos nossa participação em todos os segmentos em que atuamos”, diz Magalhães.

Frutas brasileiras

Além dos produtos acabados, uma frente de crescimento importante para a Britvic é a divisão de ingredientes, a Be Ingredient. Criado em 2018, esse braço da empresa viu seu faturamento saltar de 30 milhões de reais para 130 milhões em três anos.

O foco da Be Ingredient está na atuação junto ao agronegócio, com fomento de produtores de frutas e investimento em tecnologia e automação de processos para melhorar a qualidade dos produtos e assegurar um cultivo sustentável. “O mundo sempre precisou de ingredientes naturais brasileiros, e faltava alguém que fizesse isso com ESG e com segurança. É uma área que não para de crescer”, afirma Magalhães.

A Britvic é uma das maiores empresas de bebidas não alcoólicas do mundo, com um portfólio de mais de 50 marcas. A receita no ano fiscal de 2021 (encerrado em setembro) foi de 1,4 bilhão de libras esterlinas (o equivalente a 10,6 bilhões de reais na cotação atual). A operação brasileira foi responsável por 8% do faturamento da companhia e 12% do volume de bebidas vendidas.

