Dona da Johnnie Walker e Tanqueray muda presidência no Brasil

A Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Ypióca, entre outras, anunciou nesta terça-feira, 28, mudanças na equipe de executivos.

Gregorio Gutiérrez, presidente da companhia no Paraguai, Uruguai e Brasil (PUB), assumirá a presidência da companhia para a região do Sul da Europa, a partir de 1º de novembro. No seu lugar assumirá interinamente André Muller, atual diretor financeiro.

Gutiérrez está na Diageo desde 2007, quando ingressou como vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento para a região da América Latina, sendo em seguida nomeado presidente para o negócio de Global Travel para Américas. Em 2012, mudou-se para a Colômbia, onde assumiu a posição de presidente e passou a responder também pelo negócio na Venezuela, em 2016. Um ano depois foi nomeado presidente para o mercado de PUB.

“Estou muito feliz por essa oportunidade profissional e orgulhoso pelos resultados que construímos na região de Paraguai, Uruguai e Brasil”, conta Gutiérrez, que liderou a forte recuperação da companhia durante a pandemia.