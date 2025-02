Documentário “Moldados como Aço” traz a trajetória centenária da Gerdau

Pela primeira vez, a história centenária da maior empresa brasileira produtora de aço, a Gerdau, será contada em um documentário. Intitulado “Moldados como Aço”, a produção retrata a jornada da companhia, entrelaçadas com os acontecimentos mundiais e do desenvolvimento industrial e de modernização do Brasil.

Onde assistir

A pré-estreia do filme, produzido pela Giros Filmes, acontece nesta quarta-feira, dia 19, em uma sala de cinema em São Paulo (SP). Posteriormente, o documentário será disponibilizado gratuitamente no YouTube.

“O documentário traz registros do espírito empreendedor da Gerdau e o legado do trabalho não só da família fundadora, mas de todas as pessoas que colaboraram para a construção da empresa, nutrindo as bases sólidas dessa trajetória de 124 anos. Seguimos comprometidos e engajados em dar continuidade a essa jornada, com a mesma coragem e visão dos colaboradores e colaboradoras que vieram antes de nós, para garantir que nossa empresa continue moldando um futuro tão sólido e resiliente quanto o nosso passado”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. “É um privilégio imenso fazer parte de uma empresa genuinamente brasileira, referência do setor industrial, com mais de um século de tradição e história.”

O que esperar do documentário

Com duração de 58 minutos, o documentário retrata a história da companhia, desde sua fundação como uma fábrica de pregos em Porto Alegre, pelo imigrante alemão João Gerdau, na sequência, comandada por seus filhos.

A produção traz entrevistas com membros da família — da quarta e da quinta geração — além de colaboradores atuais e grandes nomes do cenário empresarial brasileiro.

Para apresentar a cultura da empresa, os valores familiares e o desejo de expansão, tanto nacional quanto internacional, o filme traz entrevistas com os quatro irmãos Gerdau Johannpeter, que fazem parte da quarta geração da família, Jorge, Frederico, Klaus e Germano, este último falecido em setembro de 2023.

Além de contar com depoimentos de membros da família que atuam no Conselho de Administração e de diversos colaboradores que fizeram e fazem parte dessa história.

Para o cineasta responsável pelo filme e diretor-geral da Giros, Belisário Franca, o desafio foi contar uma história empresarial secular, cujo eixo está intrinsecamente ligado à família Gerdau e aos colaboradores que fizeram parte do início dessa trajetória. “Termos a oportunidade de conversar com os irmãos possibilitou que o documentário trouxesse reflexões não só sobre a companhia, mas também sobre o desenvolvimento industrial brasileiro ao longo do século XX, de como transformar uma empresa familiar em uma grande referência mundial”, explica.

O relato também aborda o marco da Gerdau ao completar seu primeiro século de existência, narrando a jornada de transformação pela qual a companhia passou nos últimos anos. Nesse sentido, destacam temas como a ascensão da quinta geração aos cargos de liderança e, em 2018, a chegada do primeiro CEO de fora da família Gerdau Johannpeter, Gustavo Werneck.

Além disso, o enredo traz diversos exemplos da exposição dos valores da companhia, que foram preservados e evoluídos, tornando-a uma empresa cada vez mais inovadora, digital, inclusiva e com uma atuação social presente nos locais onde atua.

“Nosso objetivo com o documentário foi de ampliar o interesse do tema para o grande público, mostrando a história dos negócios no Brasil, os desafios de construir uma empresa com cultura e valores que criaram resiliência e solidez, o que permitiu alcançar a marca de 124 anos de existência. Foi uma rica experiência, em que pudemos contar a história de uma empresa com base nas pessoas que a construíram, sejam da família fundadora, dos colaboradores ou das regiões impactadas positivamente pelo negócio”, destaca Franca.