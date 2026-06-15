O 'Shark Tank' da graduação: alunos da Saint Paul apresentam suas startups para CEO e investidores

A pressão e o dinamismo do ecossistema de inovação deixaram as salas de aula teóricas para se transformar em realidade prática na graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul.

Em uma dinâmica que remete ao formato do renomado programa Shark Tank, a instituição promoveu na última semana, o Pitch Day Challenge, uma competição que coloca estudantes da graduação cara a cara com o mercado financeiro e de venture capital.

O evento simula fielmente a atmosfera de captação de recursos reais. No bloco voltado ao Equity Research e Startups, cinco grupos finalistas enfrentaram um cronograma rígido de tempos e movimentos: cada equipe teve exatamente 7 minutos para realizar seu pitch de negócios, seguidos por 8 minutos de sabatina e feedbacks diretos da banca avaliadora — totalizando 15 minutos de pura imersão e defesa estratégica por projeto.

Foto: Eduardo Frazão

O peso da decisão: banca de tubarões e voto do público

A responsabilidade de avaliar os modelos de negócios e a viabilidade financeira das propostas ficou a cargo de um comitê de lideranças do mercado corporativo, da academia e do universo dos investimentos. A banca avaliadora foi composta por:

Adriano Mussa , reitor da graduação da Saint Paul;

Pedro Valente , CEO da EXAME;

Renata Faber , diretora de ESG da EXAME;

Erik Nybo , CEO da Bits Academy e ex-professor da Saint Paul e do Insper;

João Olivério , investidor-anjo;

Luiz Amboni , representante da rede de investidores-anjo Insper Angels;

Rafael Matoso, da Caravela Capital.

A escolha dos vencedores seguiu critérios rigorosos e divididos. Após o término das apresentações, a banca isolou-se por 15 minutos para a deliberação técnica, que representou 80% do peso da nota final.

Os 20% restantes ficaram nas mãos do público espectador, que pôde votar em tempo real no melhor grupo de cada bloco por meio de um QR Code gerado durante a transmissão do evento.

Pedro Valente, CEO da Exame/Foto: Eduardo Frazão

Premiações que aceleram carreiras

Mais do que o reconhecimento acadêmico, o Pitch Day Challenge foi desenhado para ser uma vitrine de empregabilidade e aceleração para os estudantes. Os três primeiros colocados garantiram prêmios focados em exposição na mídia e mentorias de negócios.

1º Lugar: O grande vencedor

O grupo campeão garantiu a oportunidade de apresentar seu projeto diretamente para um investidor-anjo para receber um feedback totalmente personalizado e voltado à captação real.

Além disso, os alunos receberão mentoria exclusiva de um docente da Saint Paul para prepará-los para competições de mercado, gravarão um episódio de podcast sobre a solução criada e serão tema de uma matéria exclusiva no site da EXAME. Publicação nas redes sociais oficiais da faculdade, certificados e o troféu de campeão completam a premiação.

2º Lugar

O grupo que conquistou a segunda posição também ganha visibilidade de mercado com uma matéria dedicada ao projeto no site da EXAME, publicação nas redes sociais da Saint Paul, além de certificado e troféu.

3º Lugar

Os terceiros colocados recebem destaque e publicação especial nas redes sociais oficiais da escola de negócios, além de certificado e troféu.

Do ambiente acadêmico para o ecossistema de investimentos

A iniciativa traduz a essência da graduação da Saint Paul em formar gestores com visão transversal e prontos para os desafios reais do mercado de trabalho.

Ao conectar estudantes do curso de Administração com fundos de venture capital (como a Caravela), redes de angels (Insper Angels) e um dos principais veículos de jornalismo de negócios do país, a faculdade encurta a distância entre a teoria acadêmica e a prática empreendedora.